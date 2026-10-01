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Ucraina a pierdut în luptă încă un avion de vânătoare MiG-29. „Pilotul a încercat să se catapulteze, dar nu a supraviețuit”

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Pilot
Foto: Forțele Aeriene Ucrainene
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Ucraina a pierdut în luptă un pilot și un avion de vânătoare MiG-29, informează Forțele Aeriene Ucrainene.

„Un alt apărător ucrainean a fost ucis în luptă pe 1 octombrie 2026. La bordul unui avion de vânătoare MiG-29, acesta efectua atacuri cu rachete și bombe împotriva ocupanților ruși pe un sector al frontului. În timpul unei misiuni de luptă, aeronava a fost lovită de o rachetă inamică. Pilotul s-a catapultat, dar, din păcate, nu a supraviețuit…”, informează comunicatul Forțelor Aeriene Ucrainene.

Pilotul decedat era Marat Mambetov, căpitan și comandant de zbor al Brigăzii 40 de Aviație Tactică (supranumită „Fantomele din Kiev”).

Editor : Sebastian Eduard

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