Ucraina propune redenumirea unei zone disputate din Donbas în onoarea lui Donald Trump (New York Times)

În cadrul negocierilor de pace din Ucraina din ultimele luni, oficialii ucraineni au sugerat ca o zonă din Donbas pentru care Rusia încă luptă să fie numită „Donnyland”, în onoarea lui Donald Trump, au declarat surse pentru New York Times. Propunerea reflectă o realitate globală în care guvernele fac apel la orgoliul președintelui american pentru a atrage SUA de partea lor.

Un negociator ucrainean a menționat pentru prima dată termenul, parțial în glumă, în încercarea de a convinge administrația Trump să riposteze mai puternic împotriva pretențiilor teritoriale ale Rusiei, au declarat trei surse sub protecția anonimatului.

Președintele rus Vladimir Putin a promis să continue lupta până când forțele ruse vor ajunge la o graniță administrativă cheie la marginea Donbasului, regiunea industrială din estul Ucrainei unde Kremlinul a început războiul în 2014.

Faptul că un nume care evocă Disneyland a fost aplicat unei zone depopulate și decimate din țara ucraineană a cărbunelui și oțelului ar putea părea discordant, în timp ce cele mai sângeroase lupte din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii. Dar acest lucru reflectă, de asemenea, o realitate globală în care guvernele fac apel la vanitatea domnului Trump pentru a obține puterea americană de partea lor.

Pentru Ucraina, eforturile nu au dat încă roade. Termenul a continuat să fie folosit în cadrul discuțiilor, deși nu se știe dacă a fost inclus în vreun document oficial. Negociatorii au lansat, de asemenea, ideea ca acel „Consiliu pentru Pace” înființat de Trump să joace un rol în administrarea zonei, deși nici Rusia, nici Ucraina nu s-au alăturat acestuia până în prezent, potrivit a patru persoane familiarizate cu discuțiile.

Dar Rusia nu a fost de acord cu un aranjament care să fie acceptabil pentru Ucraina. Acest lucru a lăsat soarta zonei pe care ucrainenii au propus să o numească Donnyland, de aproximativ 80 de kilometri lungime și 65 de kilometri lățime, ca unul dintre principalele puncte de blocaj în negocieri.

Discuțiile privind Ucraina au continuat în culise în ultimele săptămâni, chiar dacă principalii negociatori americani, Steve Witkoff, prietenul apropiat și trimisul special al lui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui, s-au concentrat pe războiul cu Iranul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că se așteaptă ca Witkoff și Kushner să viziteze Ucraina în curând. Însă o persoană familiarizată cu discuțiile a afirmat că americanii încă așteaptă progrese suficiente pentru a justifica o astfel de călătorie și că intenționează să efectueze și o altă vizită în Rusia.

„Ucraina merge înainte. Mi-aș dori să se înțeleagă. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Trump reporterilor săptămâna trecută.

Strategia Kievului

„Donnyland” a fost una dintre modalitățile prin care ucrainenii au încercat să-l convingă pe Trump să fie mai mult de partea lor. De la întâlnirea acestuia cu Putin în Alaska din august anul trecut, administrația Trump a dat de înțeles că ar putea susține un acord de pace în care Ucraina să se retragă la granița administrativă a regiunii Donețk, una dintre provinciile din Donbas, o mișcare pe care criticii au considerat-o o concesie majoră față de Kremlin.

Oficialii ucraineni afirmă că în prezent pe acest teritoriu trăiesc aproximativ 190.000 de persoane. Alți participanți la negocieri susțin că numărul real ar putea fi de aproximativ jumătate din această cifră. Zona se află atât de aproape de linia frontului, încât autostrada principală care duce în regiune este acoperită cu plase de protecție împotriva dronelor rusești cu încărcătură explozivă.

Din economia locală nu a mai rămas aproape nimic, în afară de o mină de cărbune funcțională și de afacerile care deservesc soldații staționați în zonă, inclusiv magazinele care vând baloane și flori pe care militarii le cumpără pentru soțiile sau iubitele care vin în vizită.

Ucraina insistă că poate apăra această zonă și că nu o va ceda. Însă, în decembrie, Zelenski a dat de înțeles că este deschis la un compromis care ar crea o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă care să nu se afle sub controlul deplin al niciunei părți beligerante.

Ucrainenii au luat în considerare, dar nu au aprobat, propunerile privind un administrator neutru sau un organism de conducere care ar avea reprezentanți atât ruși, cât și ucraineni, atât timp cât Rusia nu ar putea revendica teritoriul după război.

Kremlinul a declarat că Rusia ar putea fi deschisă ideii creării unei zone demilitarizate, cu condiția ca poliția rusă sau soldații Gărzii Naționale să aibă permisiunea de a o patrulă, o măsură inacceptabilă pentru Kiev.

Ucraina dorea ca administrația Trump să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a-și modera și mai mult poziția. Iar negociatorii ucraineni au început să numească regiunea „Donnyland”, o zonă care nu ar fi controlată în totalitate de niciuna dintre părți și care ar fi prezentată ca o realizare a lui Trump.

Samuel Charap, politolog la think tank-ul RAND Corporation, care a urmărit îndeaproape negocierile, a susținut că atât Moscova, cât și Kievul au dat dovadă de o oarecare flexibilitate cu privire la viitorul acestei părți din Donbas pe care Ucraina încă o controlează.

Pentru Kiev, o preocupare cheie este riscul ca cedarea acelui teritoriu, împreună cu fortificațiile pe care le-a construit acolo, să faciliteze o viitoare invaziei a Rusiei.

Charap a spus că Ucraina părea să vadă o garanție de securitate în faptul că numele lui Trump era asociat cu zona respectivă.

„Probabil că aprobarea lui Trump pentru o zonă economică liberă ar fi considerată de ei ca un fel de factor de descurajare”, a spus Charap, referindu-se la Ucraina.

Însă discuțiile s-au blocat la sfârșitul lunii februarie pe tema teritorială, tocmai când războiul din Iran a distras atenția echipei de negociatori americani. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia ar accepta doar controlul legal deplin asupra Donbasului. Iar Zelenski a minimizat perspectivele unui schimb de teritoriu pentru pace, spunând că acest lucru ar fi o „mare greșeală”.

Rusia și Ucraina nu au cedat de atunci în privința controlului teritorial, chiar dacă discuțiile au continuat pe alte teme, inclusiv angajamentele SUA de a garanta securitatea Ucrainei după război, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Un negociator ucrainean a creat un steag pentru Donnyland de culoare verde și auriu și un imn național, folosind ChatGPT, a spus persoana care cunoaște strategiile de negociere ale Ucrainei. Nu este clar dacă partea americană le-a văzut vreodată, precizează NYT.

