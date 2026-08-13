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Ucraina a propus Rusiei o încetare a focului asupra ţintelor civile în Marea Neagră (surse)

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Russia Ukraine War
Nava cargo Golden Leo s-a scufundat în Marea Neagră. Foto: Profimedia
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Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul unei părţi terţe, o propunere ca ambele părţi să înceteze atacurile asupra ţintelor civile în Marea Neagră, a declarat joi pentru Reuters o sursă familiarizată cu problema, potrivit Agerpres.

Ucraina nu a primit încă un răspuns la oferta sa, a adăugat sursa respectivă.

În ultimele săptămâni, ambele ţări au afirmat că atacurile celeilalte părţi asupra transporturilor de cereale şi infrastructurii de pe această rută maritimă intens circulată ar putea avea un impact major asupra preţurilor mondiale la alimente în acest an.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat anterior că Ankara monitorizează îndeaproape situaţia siguranţei navigaţiei în Marea Neagră şi a transmis părţilor implicate în conflictul ucrainean o propunere de moratoriu asupra acţiunilor militare, informează în acelaşi timp agenţia rusă oficială de presă TASS, care preia ştirea Reuters cu propunerea ucraineană de armistiţiu.

În acest context, ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Gruşko, a declarat că Rusia nu a primit încă nicio propunere oficială privind un posibil moratoriu asupra operaţiunilor militare în Marea Neagră, conform agenţiei de presă ruse citate.

Editor : B.P.

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