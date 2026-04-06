Ucraina a reluat controlul asupra a 480 de km pătraţi de teritoriu în ultimele două luni. Rusia continuă ofensiva de primăvară

Ucraina a reluat controlul asupra a 480 de kilometri pătraţi de teritoriu din estul şi sud-estul frontului începând de la finalul lunii ianuarie, a anunţat luni şeful Statului major al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, care însă a adăugat că Rusia îşi continuă ofensiva de primăvară, transmite Reuters

După o vizită în zona frontului, Sîrski a spus că Ucraina a recucerit opt localităţi din regiunea Dnipropetrovsk (est) şi patru din regiunea Zaporojie (sud-est). 

În pofida acestor succese ale armatei ucrainene, trupele ruse îşi continuă ofensiva de primăvară, a adăugat el. 

„Trupele ruse nu renunţă la planul lor privind continuarea operaţiunilor ofensive şi îşi regrupează forţele şi echipamentul disponibile. În pofida pierderilor substanţiale de personal şi de echipament militar, invadatorii au ca scop să cucerească teritoriu ucrainean suplimentar şi să creeze o zonă-tampon în regiunea Dnipropetrovsk”, a scris înalta oficialitate militară ucraineană pe Telegram duminică noaptea. 

Oleksandr Sîrski a insistat că trupele ucrainene menţin liniile de apărare. 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat recent că situaţia ţării sale pe front este în prezent cea mai bună începând de la jumătatea anului trecut. 

În opinia unor analişti militari, contraatacurile din sud-estul Ucrainei contribuie la zădărnicirea acţiunilor forţelor ruse în zona oraşului Pokrovsk din provincia Doneţk şi, în general, a ofensivei de primăvară a forţelor ruse. 

„Contraatacurile ucrainene în direcţiile Huliaipol şi Oleksandrivka continuă să provoace conducerii armatei ruse dileme a căror rezolvare pare să fie o provocare pentru forţele ruse'', a explicat Institutul pentru Studiul Războiului de la Washington, în raportul său cotidian. 

În ultimele două săptămâni, acţiunile armatei ucrainene au vizat inclusiv porturile ruse de la Marea Baltică şi infrastructura petrolieră din regiunea Leningrad.

