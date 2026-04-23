Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone

Ucraina a ucis 12 ofițeri ruși într-o serie de atacuri asupra unui post de comandă al FSB din regiunea ocupată Donețk, a afirmat comandantul său șef al forțelor de drone. Opt drone de înaltă precizie au țintit miercuri o clădire care adăpostea forțe speciale, ucigând 12 ofițeri și rănind alți 15, a spus Robert Brovdi, potrivit The Telegraph.

Imaginile video publicate de Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, au arătat o serie de drone îndreptate spre o clădire înaltă, înainte ca explozii uriașe să fie văzute distrugând unul dintre etajele acesteia și împrăștiind resturi în zona înconjurătoare.

Brovdi a declarat că atacul a distrus un post de comandă și o unitate specială operațională aparținând Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). El a afirmat că unitatea era specializată în contrainformații, atacuri de sabotaj și coordonarea militanților pro-ruși pe teritoriul Ucrainei.

Cea mai recentă lovitură adusă comandamentului rus a survenit în contextul în care Moscova nu a reușit să obțină câștiguri teritoriale în Ucraina pentru prima dată în doi ani și jumătate.

Progresul său s-a oprit în martie și, conform noilor date ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia a pierdut de fapt aproape 23,2 mile pătrate de teritoriu în Ucraina începând cu 1 martie.

În acest timp, Kievul susține că a provocat peste 55.000 de victime ruse, marea majoritate folosind drone.

Miercuri, Ucraina a salutat cea mai puternică poziție de pe linia frontului din ultimul an, pe care a atribuit-o superiorității în materie de drone și apărării aeriene îmbunătățite.

„Menținem linia. Într-adevăr, poziția noastră pe câmpul de luptă este cea mai puternică sau cea mai solidă din ultimul an. Cu adevărat cea mai puternică”, a declarat Andrii Sîbiha, ministrul de Externe. „Am minimizat avantajul rusilor în ceea ce privește efectivele prin utilizarea dronelor”, a adăugat el.

Eșecurile Rusiei legate de pierderea Starlink

Analiștii au atribuit stagnarea progresului Rusiei pe câmpul de luptă haosului continuu în comunicații legat de pierderea serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și de decizia autorităților de a bloca aplicația de mesagerie Telegram, care este utilizată pe scară largă pentru logistică și coordonare pe front.

Armata ucraineană se angajează, de asemenea, într-o contraofensivă tactică, care a reușit să oprească progresul Rusiei la intersecția regiunilor Zaporojie și Dnipro.

Se spune că oficialii de la Kremlin sunt, de asemenea, alarmați de progresul rapid al Ucrainei în domeniul dronelor. Bloggeri militari ruși au afirmat la începutul acestei luni că Andrei Belousov, ministrul Apărării, l-a alertat pe Putin cu privire la noul avantaj tehnologic al Ucrainei pe front.

Miercuri, Ucraina a prezentat noua sa dronă kamikaze cu aripi fixe, cunoscută sub numele de „Hmarinka”. Aceasta va fi utilizată pentru a lovi ținte la adâncime tactică și este descrisă ca răspunsul Kievului la drona rusă „Molniia”.

Atacurile ucrainene de lungă distanță continuă, de asemenea, să stârnească îngrijorare la Moscova. Rusia a suferit în această lună ceea ce ar putea fi cea mai abruptă scădere lunară a producției de petrol din ultimii șase ani, din cauza atacurilor susținute asupra porturilor și rafinăriilor sale, potrivit unui raport Reuters publicat marți.

