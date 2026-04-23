Live TV

Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone

Data publicării:
drona ucraineana profimedia
Foto: Profimedia
Din articol
Ucraina a ucis 12 ofițeri ruși într-o serie de atacuri asupra unui post de comandă al FSB din regiunea ocupată Donețk, a afirmat comandantul său șef al forțelor de drone. Opt drone de înaltă precizie au țintit miercuri o clădire care adăpostea forțe speciale, ucigând 12 ofițeri și rănind alți 15, a spus Robert Brovdi, potrivit The Telegraph.

Imaginile video publicate de Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, au arătat o serie de drone îndreptate spre o clădire înaltă, înainte ca explozii uriașe să fie văzute distrugând unul dintre etajele acesteia și împrăștiind resturi în zona înconjurătoare.

Brovdi a declarat că atacul a distrus un post de comandă și o unitate specială operațională aparținând Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). El a afirmat că unitatea era specializată în contrainformații, atacuri de sabotaj și coordonarea militanților pro-ruși pe teritoriul Ucrainei.

Cea mai recentă lovitură adusă comandamentului rus a survenit în contextul în care Moscova nu a reușit să obțină câștiguri teritoriale în Ucraina pentru prima dată în doi ani și jumătate.

Progresul său s-a oprit în martie și, conform noilor date ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia a pierdut de fapt aproape 23,2 mile pătrate de teritoriu în Ucraina începând cu 1 martie.

În acest timp, Kievul susține că a provocat peste 55.000 de victime ruse, marea majoritate folosind drone.

Miercuri, Ucraina a salutat cea mai puternică poziție de pe linia frontului din ultimul an, pe care a atribuit-o superiorității în materie de drone și apărării aeriene îmbunătățite.

„Menținem linia. Într-adevăr, poziția noastră pe câmpul de luptă este cea mai puternică sau cea mai solidă din ultimul an. Cu adevărat cea mai puternică”, a declarat Andrii Sîbiha, ministrul de Externe. „Am minimizat avantajul rusilor în ceea ce privește efectivele prin utilizarea dronelor”, a adăugat el.

Eșecurile Rusiei legate de pierderea Starlink

Analiștii au atribuit stagnarea progresului Rusiei pe câmpul de luptă haosului continuu în comunicații legat de pierderea serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și de decizia autorităților de a bloca aplicația de mesagerie Telegram, care este utilizată pe scară largă pentru logistică și coordonare pe front.

Armata ucraineană se angajează, de asemenea, într-o contraofensivă tactică, care a reușit să oprească progresul Rusiei la intersecția regiunilor Zaporojie și Dnipro.

Se spune că oficialii de la Kremlin sunt, de asemenea, alarmați de progresul rapid al Ucrainei în domeniul dronelor. Bloggeri militari ruși au afirmat la începutul acestei luni că Andrei Belousov, ministrul Apărării, l-a alertat pe Putin cu privire la noul avantaj tehnologic al Ucrainei pe front.

Miercuri, Ucraina a prezentat noua sa dronă kamikaze cu aripi fixe, cunoscută sub numele de „Hmarinka”. Aceasta va fi utilizată pentru a lovi ținte la adâncime tactică și este descrisă ca răspunsul Kievului la drona rusă „Molniia”.

Atacurile ucrainene de lungă distanță continuă, de asemenea, să stârnească îngrijorare la Moscova. Rusia a suferit în această lună ceea ce ar putea fi cea mai abruptă scădere lunară a producției de petrol din ultimii șase ani, din cauza atacurilor susținute asupra porturilor și rafinăriilor sale, potrivit unui raport Reuters publicat marți.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
4
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
bolojan si grindeanu in parlament
5
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Putin justifică restricțiile internetului în Rusia: „Infractorii aud și văd totul”
Volodimir Zelenski.
Zelenski: „Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la Uniunea Europeană”
Explozie nucleară.
Exerciții militare fără precedent. Polonia și Franța vor să simuleze atacuri nucleare asupra Rusiei și a Belarusului
Gas fueling in station
Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi
Donald Trump.
Săptămâna decisivă. Trump mai are șapte zile în care poate rezolva conflictul cu Iranul, după va avea nevoie de aprobarea Congresului
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Am luat act de demisiile miniștrilor PSD”. Cine preia...
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump a ordonat Marinei SUA să...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a...
Ultimele știri
Voturile AUR nu ajung. PSD ar trebui să mobilizeze și parlamentari de la S.O.S și POT ca să dea jos Guvernul
O fetiță de 2 ani a murit în ambulanță, după ce i s-a făcut rău, în Constanța. Poliția a deschis o anchetă
Țara în care radioactivitatea încă se menţine „mai ridicată” în anumite regiuni la 40 de ani după explozia de la Cernobîl
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun