Ucraina acuză trupele ruse că s-au deghizat în civili, pentru o misiune de sabotaj în Donețk

O unitate militară ucraineană a acuzat forțele ruse că au desfășurat o misiune de sabotaj în estul Ucrainei, deghizate în civili. Într-o postare pe serviciul de mesagerie Telegram, Corpul 11 al Armatei Ucrainei a declarat că trupele ruse au folosit și civili ucraineni ca „scuturi umane”, ascunzându-se în reședințe private, scrie TVPWorld.

„Ocupanții ruși au recurs din nou la o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar. Inamicul... deghizat în civili, a încercat să se infiltreze... și să desfășoare acțiuni de sabotaj în spatele forțelor de apărare ucrainene”, se arată în postare.

„Grupuri separate de inamici s-au ascuns în case private, subsoluri și alte structuri, folosind locuitorii locali ca «scuturi umane»”, a adăugat unitatea ucraineană.

Corpul 11 al Armatei nu a furnizat dovezi, iar TVP World nu a putut verifica în mod independent afirmațiile unității.

Operațiunea de sabotaj rusă ar fi avut loc în orașul Iampil din regiunea Donețk din Ucraina, partea ucraineană afirmând că a „detectat... și neutralizat” cu succes misiunea rusă.

Metodă de război interzisă de dreptul internațional umanitar

Declarația preciza că zona în care a avut loc misiunea se află în prezent sub control ucrainean și adăuga că trupele ruse au încercat să străpungă liniile ucrainene în grupuri mici.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii definește „scuturile umane” ca o metodă de război interzisă de dreptul internațional umanitar, care implică utilizarea civililor pentru a proteja obiectivele militare de atacuri sau pentru a „proteja, favoriza sau împiedica operațiunile militare”.

Organizația umanitară afirmă că desfășurarea războiului „prefăcându-se a fi civil sau necombatanți” poate fi, de asemenea, ilegală în conformitate cu dreptul internațional.

