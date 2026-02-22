Live TV

Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj

Data publicării:
Kyiv, Ukraine - October 22, 2018: The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe Foto: Profimedia

Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit „ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Livrările de ţiţei rusesc către Ungaria şi Slovacia sunt întrerupte din 27 ianuarie, când, potrivit Kievului, o dronă rusească a lovit echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. Bratislava şi Budapesta susţin însă că Ucraina este responsabilă pentru blocajul prelungit.

Premierul slovac Robert Fico a declarat sâmbătă că va opri, în două zile, furnizarea de electricitate de urgenţă către Ucraina, dacă tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul ucrainean nu este reluat. O ameninţare similară fusese transmisă anterior de premierul ungar Viktor Orban.

Disputa marchează unul dintre cele mai tensionate momente dintre Ucraina şi cele două state vecine membre UE şi NATO, conduse de lideri care au sfidat consensul european pro-ucrainean şi au cultivat relaţii apropiate cu Moscova. Ungaria şi Slovacia sunt singurele ţări din UE care încă depind în mod semnificativ de petrolul rusesc transportat prin conducta sovietică Drujba, care traversează Ucraina.

„Ucraina respinge şi condamnă ultimatumurile şi şantajul guvernelor Ungariei şi Republicii Slovace privind furnizarea de energie între ţările noastre. Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului, nu Kievului”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Împreună, Ungaria şi Slovacia asigură aproximativ jumătate dintre exporturile europene de electricitate de urgenţă către Ucraina, de care Kievul depinde tot mai mult pe fondul distrugerilor provocate de atacurile ruseşti asupra reţelei energetice.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, care marchează marţi patru ani, Ucraina a permis tranzitul exporturilor energetice ruseşti către Europa, deşi acestea au fost drastic reduse.

Pentru perioada în care sunt efectuate reparaţiile la conductă, Ucraina a propus rute alternative de livrare a petrolului către Europa. Potrivit unei scrisori consultate de Reuters, misiunea ucraineană pe lângă UE a sugerat utilizarea sistemului propriu de transport al petrolului sau o rută maritimă, posibil prin conducta Odesa–Brody, care leagă principalul port ucrainean de la Marea Neagră de UE.

Din octombrie anul trecut, Rusia a intensificat atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând milioane de locuitori fără curent şi căldură în timpul unor ierni extrem de reci.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zelenski-scaled
1
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
2
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Atac
3
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
4
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Sahara
5
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digi Sport
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gazoducte
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub control diferit. Europa este doar spectator (Berliner Zeitung)
Imagine preluată din pagina de Facebook a primarului din Liov, după atentatul terorist din oraș. Foto Profimedia
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev
Atac rusesc asupra fabricii Mondelez International din Ucraina Foto Andrii Sîbiha X
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei
Igor Secin, șeful Rosneft
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Peskov își pune mâna la cap.
Cu câteva zile înainte de a lansa invazia în Ucraina, Rusia respingea ideea de a ataca o altă țară: videoclip viral cu Dmitri Peskov
Recomandările redacţiei
raed arafat
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu...
ploaie in buucresti, oameni pe strada
Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se...
Victor Schwartz
Omul care l-a învins pe Donald Trump. Cine este Victor Schwartz...
Mike Huckabee
Indignare printre națiunile arabe, din cauza declarațiilor...
Ultimele știri
Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Danemarca se opune: „Populația primește îngrijiri medicale”
Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Bucureștiului
Amenzi și dosare penale după ninsori. Polițiștii au reținut 29 de permise și au dat amenzi de peste 60.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un...
Adevărul
Războiul improbabil al lui Putin. De ce Ucraina și țările europene au ignorat avertismentele CIA și MI6...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Dan Negru, declarații ferme despre Eurovision: „Nu mai e de mult timp despre muzică!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
Pro FM
Fiul lui Elizabeth Hurley aprobă relația ei cu Billy Ray Cyrus: "Îl ador". Actrița și unicul ei copil sunt...
Film Now
Brendan Fraser este Eisenhower, în „Pressure”. Andrew Scott, Damien Lewis și Kerry Condon completează...
Adevarul
Cum pot fi furate mașinile cu ajutorul calculatoarelor de bord. Avertismentul specialiștilor în securitate...
Newsweek
Un ministru spune că legea pensiilor nu este corectă. „Le-au luat pensionarilor, banii și anii”. Ce propune?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Jane Seymour sfidează cu ușurință cei 75 de ani proaspăt împliniți. Actrița, sclipitoare într-o salopetă care...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...