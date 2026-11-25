Forţele ucrainene au lovit o bază aeriană importantă din Rusia, avariind cinci avioane utilizate pentru a lansa rachete şi bombe asupra Ucrainei, a declarat miercuri Statul Major General ucrainean într-un raport, citat de Reuters. În acelaşi timp, serviciul de informaţii militare al Ucrainei a anunţat că a lovit un complex aerospaţial major rusesc în regiunea Smolensk, în vestul Rusiei, potrivit EFE.

Rusia nu a comentat deocamdată raportul Statului Major General ucrainean, în care se afirmă că baza aeriană Savasleika din regiunea Nijni Novgorod, la est de Moscova, a fost lovită în timpul celor mai recente atacuri la distanţă lungă menite să slăbească efortul de război al Moscovei.

Trei avioane MiG-31 - utilizate pentru lansarea rachetelor hipersonice (Kinjal) - şi două bombardiere avansate Su-34 au fost scoase din funcţiune „pentru un timp”, afirmă Statul Major General ucrainean.

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Într-un comunicat separat, Direcţia principală de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR) declară că a lovit miercuri un complex aerospaţial din regiunea Smolensk pe care Rusia îl utilizează pentru supravegherea spaţiului aerian şi a spaţiului cosmic, precum şi pentru gestionarea sistemelor antirachetă. Concret, acest complex este capabil să detecteze avioane greu de observat şi rachete de croazieră pe o rază de 2.500 de kilometri, se menţionează în comunicatul publicat de GUR cu privire la acest atac.

Aceste operaţiuni urmează unei serii de atacuri de mare amploare lansate de forţele ucrainene în ultimele zile, în cadrul cărora două nave ruseşti au fost lovite în apele teritoriale libiene, iar o navă rusă a fost lovită în Golful Finlandei.

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Ucraina a distrus săptămâna trecută secţiunea rutieră a podului de mare importanţă al Rusiei către peninsula Crimeea, în urma unor atacuri consecutive.

Rusia şi-a lansat invazia la scară largă în Ucraina în februarie 2022, iar luptele continuă în pofida efortului reînnoit al SUA pentru a pune capăt a ceea ce a devenit cel mai sângeros conflict în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Kievul încearcă să slăbească puterea militară a Moscovei, în timp ce se confruntă cu o nouă campanie de atacuri asupra sistemului său energetic şi cu lovituri ruseşti din ce în ce mai intense asupra oraşelor din apropierea liniei frontului.

Forţele ucrainene vânează lansatoarele de rachete balistice de pe teritoriul Rusiei, utilizate să efectueze multe dintre aceste atacuri, distrugând 16 lansatoare de sisteme de rachete operaţional-tactice ruseşti Iskander şi de sisteme de rachete antiaeriene S-400, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Ievheni Hmara, săptămâna aceasta.

Noile atacuri cu drone ale Ucrainei au redus volumele de procesare ale rafinăriilor ruseşti cu 45% începând de la sfârşitul lunii octombrie, au declarat surse din industrie în această lună. Kievul a afirmat că va înceta să mai atace ţinte energetice ruseşti doar atunci când Moscova va face acelaşi lucru.

Editor : Sebastian Eduard