Ucraina anunță că a atacat două poduri importante pentru Rusia, situate în Zaporojie şi Crimeea

Statul Major al Forţelor armate ale Ucrainei a informat marţi într-un comunicat despre atacuri asupra a două poduri strategice pentru armata rusă, unul în zona regiunii ucrainene Zaporojie, ocupată parţial de Rusia, şi altul în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, pe lângă atacuri asupra altor obiective militare ruse.

Luni şi „în noaptea de 29 spre 30 iunie, în cadrul eforturilor de reducere a potenţialului militar şi economic al agresorului rus, unităţile Forţelor de apărare ale Ucrainei au provocat daune unei serii de instalaţii importante ale inamicului”, se menţionează în comunicatul publicat pe rețelele sociale și preluat de EFE și Agerpres.

Este vorba despre un pod rutier din zona Azovske, în regiunea Zaporojie, şi despre un pod feroviar din apropierea localităţii Iciki, din Crimeea, precizează documentul, adăugând că forţele ruse utilizează aceste infrastructuri pentru transportul de efective, armament, muniţie şi mijloace logistice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Statul Major ucrainean adaugă că, în prezent, adună detalii cu privire la rezultatele acestor atacuri.

În plus, forţele ucrainene au atacat posturi de comandă şi control ale dronelor inamice în regiunea rusă Belgorod, în regiunea ucraineană ocupată Doneţk, precum şi în regiunea Zaporojie (sud).

De asemenea, a fost atacat un post de comandă şi de observaţie al ocupanţilor în Doneţk.

Pe de altă parte, Statul Major a informat despre rezultatele atacului de duminica trecută împotriva unei rafinării a companiei Slaviansk ECO din regiunea Krasnodar (sudul Rusiei) şi a confirmat distrugerea a patru rezervoare cu un volum total de 35.000 metri cubi, avarii la alte nouă rezervoare cu un volum total de 30.000 metri cubi, precum şi la o unitate de rafinare a petrolului.

Editor : B.P.