Luptele pentru controlul orsașului Soledar, în apropiere de Bahmut, în estul Ucrainei, continuă cu intensitate maximă. Ucrainenii au adus mai multe unități pentru apărarea orașului, iar Statul Major General al Ucrainei anunță o lovitură importantă dată trupelor ruse care încearcă să ocupe Soledarul: peste 100 de soldați ruși au fost eliminați în urma unei acțiuni coordonate a forțelor ucrainene. Fotografii din satelit cu orașul pe timp de pace și după asaltul Rusiei arată proporțiile dezastrului.

Statul Major General al Ucrainei: Peste 100 de ruși eliminați la Soledar

„Peste 100 de ocupanți ruși au fost eliminați în zona Soledar. Acest lucru a fost realizat prin efortul coordonat al soldaților de la Forțele pentru Operațiuni Speciale, artilerie și lansatoare de rachete”, a scris Statul Major al Ucrainei joi pe Twitter, unde a publicat și un video.

Think tank-ul american Institute for the Study of War afirmă că nici acum rușii nu au câștigat controlul total asupra Soledarului, așa cum pretind de două zile încoace.

Mai mult, chiar dacă ar cuceri orașul, acest lucru nu le-ar aduce un avantaj semnificativ în asaltul asupra Bahmut, aflat la circa 10 kilometri distanță.

Imaginile dezastrului: Soledar văzut din satelit, înainte și după

Compania de imagini satelitare Maxar a publicat fotografii din satelit cu orașul Soledar înainte și după asaltul trupelor ruse.

Proporțiile dezastrului sunt greu de imaginat, străzi întregi de case fiind făcute una cu pământul.

Atât rușii, prin vocea șefului Wagner, Evgheni Prigojin, cât și ucrainenii au spus că în oraș se duc lupte grele pentru fiecare casă, care, odată cucerită, poate cădea în mâinile taberei adverse în doar câteva ore.

Soledar văzut din satelit, 1 august 2022. Foto: Maxar Technologies / Profimedia

Același cadru din Soledar surprins din satelit pe 10 ianuarie 2023, după luptele care au loc în continuare în oraș. Foto: Maxar Technologies / Profimedia

