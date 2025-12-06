Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova

Ucraina afirmă că forțele sale au lovit cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia în cursul nopții, precum și o fabrică de oțel care produce cartușe în regiunea ocupată Donbas. Rafinăria de petrol Riazan, situată în interiorul Rusiei, la doar 200 de kilometri de Moscova, a fost ținta repetată a Ucrainei, relatează TVPWorld.

Statul Major ucrainean a anunțat pe aplicația de mesagerie Telegram că unitățile sale au lovit ținta și că amploarea pagubelor este în curs de clarificare. Combustibilul produs la fața locului este utilizat de „ocupanții ruși” din Ucraina, au adăugat șefii militari.

Pavel Malkov, guvernatorul provinciei Riazan, a declarat că dronele au atacat regiunea sa, provocând un incendiu pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje, iar resturile au căzut pe terenul „unei instalații industriale”.

El nu a numit în mod specific rafinăria sau orice altă instalație, dar a spus că nu au existat victime.

Ucraina a intensificat ritmul atacurilor cu drone în Rusia, vizând rafinării, depozite de combustibil și conducte. Cel puțin 17 rafinării importante au fost lovite în acest an, potrivit agenției de știri Reuters.

Oțelărie lovită

Oficialii ucraineni au declarat, de asemenea, că au lovit oțelăria Alcevsk din provincia Luhansk, parte a regiunii mai largi Donbas. Orașul Luhansk este controlat de Rusia sau de reprezentanții săi din 2014.

Potrivit Statului Major ucrainean, fabrica este utilizată pentru „fabricarea de componente (carcase) pentru proiectile comandate de Ministerul Apărării al Federației Ruse”.

Fabrica a suferit pagube din cauza incendiului, a declarat Statul Major General, adăugând că amploarea pagubelor nu este clară pentru moment.

Pagube au fost raportate și în regiunea Voronej din Rusia, unde o benzinărie, o școală și clădiri rezidențiale au fost lovite, potrivit guvernatorului local, Aleksandr Gusev. Nu au fost înregistrate victime.

În total, Rusia a declarat că a doborât 116 drone ucrainene peste noapte. Între timp, Ucraina a fost supusă unui bombardament aerian la scară largă, care a implicat 653 de drone și 51 de rachete, provocând pagube unui nod feroviar din apropierea Kievului.

