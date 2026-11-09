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Ucraina anunţă că a lovit o uzină rusească unde se produce combustibil solid pentru rachete, în apropiere de Sankt Petersburg

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Armata ucraineană a anunţat că a lovit o uzină rusească din apropiere de Sankt Petersburg, care fabrica explozibili şi combustibil solid pentru rachete, avariind trei ateliere de producţie.

Într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram, Statul Major General al Ucrainei a informat că forţele ucrainene au lovit uzina Morozov în cursul nopţii de duminică spre luni.

Sursa citată a precizat că cele trei ateliere de producţie au fost avariate, iar amploarea pagubelor este în curs de clarificare, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

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Statul Major a precizat că uzina producea combustibil solid pentru motoarele sistemelor de rachete Topol-M şi a produs şi furnizat încărcături de combustibil solid pentru motoarele rachetelor balistice Iskander-M.

Rusia a folosit rachete Iskander în lovituri asupra oraşelor ucrainene după declanşarea invaziei sale din Ucraina, în 2022.

Editor : B.P.

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