Ucraina anunță că nava rusă care a primit înjurătura „Russian warship, go fuck yourself” a fost lovită de rachetele ucrainene

Ucraina a anunțat miercuri seară că a lovit și avariat nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, crucișătorul „Moscova”, scrie The Guardian, citându-l pe guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko. Purtătoarea de cuvânt a marinei ucrainene a confirmat că „Moscova” este nava care le-a cerut grănicerilor ucraineni să se predea și care a primit în replică celebra înjurătură „Russian warship, go fuck yourself”.

„Rachetele Neptun care păzesc Mara Neagră au provocat avarii serioase navei rusești. Glorie Ucrainei!”, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko, pe canalul său de Telegram.

Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici a declarat și el într-o intervenție pe YouTube că „s-a petrecut o surpriză cu nava-amiral a flotei ruse din marea Neagră”. Potrivit consilierului, nava ar avea un echipaj de 510 marinari, iar salvarea lor ar fi dificilă, din cauza vremii rele.

The Guardian a precizat că nu a putut verifica informația din surse independente.

Purtătoarea de cuvânt a marinei ucrainene, Natalia Humeniuk, a confirmat că „Moscova” este nava de război care le-a cerut grănicerilor ucraineni de pe Insula Șerpilor să se predea și a primit celebra replică „Russian warship, go fuck yourself!”, potrivit site-ului ucrainean Suspilne News.

Înjurătura rostită de grănicerul ucrainean a devenit sloganul ucrainenilor - și nu numai - care condamnă invazia rusă din Ucraina, și a apărut inclusiv pe o emisiune de timbre a poștei ucrainene.

Grănicerul care a rostit înjurătura a fost luat prizonier de forțele ruse și eliberat ulterior. El a fost decorat.

Editor : B.P.