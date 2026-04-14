Ucraina anunță că un tren internațional care o va lega de litoralul bulgar va avea oprire și la București

Autoritățile ucrainene au anunțat recent că vor lansa, în această vară, un serviciu feroviar de pasageri care va trece prin România, cu destinație litoralul bulgăresc. Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a anunțat traseul viitorului tren internațional de pasageri, care ar urma să circule prin România. Potrivit acestuia, obiectivul este ca noua legătură să fie lansată chiar la începutul lunii iunie, anunță Club Feroviar.

Acum, partea ucraineană a făcut publice și primele detalii concrete privind traseul, timpul estimat de parcurs și logica operațională a proiectului.

Potrivit mesajului publicat de Oleksii Kuleba, în urma discuțiilor cu partenerii există deja acorduri preliminare privind traseul și orarul de circulație, astfel încât legătura să fie cât mai convenabilă pentru pasagerii ucraineni.

Potrivit acestuia, ruta propusă este Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna.

Dacă va fi introdus, trenul ar crea o nouă axă feroviară internațională între Ucraina, România și Bulgaria, cu acces direct la litoralul bulgăresc de la Marea Neagră.

Oficialul ucrainean a precizat că durata estimată a călătoriei ar urma să fie de până la 30 de ore, ceea ce, în opinia sa, este comparabil cu transportul cu autobuzul, dar „mult mai confortabil și mai predictibil”.

Tot el a adăugat că durata finală va fi stabilită după efectuarea unei probe.

El a subliniat că proiectul este important atât pentru dezvoltarea legăturilor de transport cu statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru nevoile oamenilor, inclusiv pentru grupurile de copii care călătoresc vara în vacanță.

Tarife mai mici prin mecanismul PSO

Un element important al anunțului este și cel legat de prețul biletelor. Potrivit vicepremierului ucrainean, partea română și cea bulgară au agreat preliminar posibilitatea includerii acestei rute într-un mecanism de tip PSO (obligație de serviciu public), ceea ce ar putea reduce costul biletelor pentru pasageri.

Negocierile pe această componentă continuă, iar următorul pas ar urma să fie finalizarea deciziei tarifare și lansarea trenului de test împreună cu partenerii.

Kuleba a mai spus că a fost analizată și configurația rutei astfel încât să fie evitate staționările inutile ale materialului rulant.

Potrivit acestuia, această soluție ar permite păstrarea unui preț mai accesibil al biletelor și, în același timp, conservarea resursei de vagoane pentru alte destinații.

Noua rută anunțată acum vine după ce Ukrzalizniția a introdus deja un tren zilnic între Kiev și București.

Legătura feroviară dintre cele două capitale trece prin Kiev, Vinița, Jmerinka, Mohîliv-Podilskîi, Velcineț, Ungheni și Iași, având ca destinație finală Gara de Nord din București.

