Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass.

Negociatorii ucraineni au subliniat că o astfel de abordare nu este posibilă din cauza restricțiilor constituționale, a opiniei publice din Ucraina și a neconcordanței unei astfel de cerințe cu situația reală de pe teren. În acest sens, poziția Kievului rămâne neschimbată: discuția privind teritoriile trebuie să înceapă de la linia actuală de contact. „Procesul de căutare a unor soluții potențiale continuă, dar aceasta este, desigur, o chestiune foarte complexă”, a explicat sursa „RBC-Ucraina”. De asemenea, delegația ucraineană a reamintit că orientarea către aderarea la NATO este consacrată în Constituția țării, iar modificarea acesteia în scopul încheierii unui acord de pace ar constitui un precedent negativ.

„Americanii sunt dispuși să asculte argumentele noastre. O altă problemă este că ei spun mereu: bine, poate că aveți 100% dreptate, dar există și cealaltă parte, iar ea cere asta și asta. Noi, în calitate de mediatori, trebuie să ne asigurăm că ajungeți la un acord pașnic. Puteți să vă explicați poziția cât de logic doriți, dar dacă cealaltă parte spune „nu”, ce putem face?”, a explicat sursa publicației.

În același timp, o sursă CNN familiarizată cu desfășurarea negocierilor a menționat că transferul părții neocupate a Donbasului depășește „limitele rezonabile”, deoarece va slăbi semnificativ apărarea Ucrainei și va crește probabilitatea unei noi agresiuni. „Dar asta nu înseamnă că nu există modalități potențiale de a păstra prevederile constituționale și de a asigura securitatea Ucrainei”, a subliniat interlocutorul postului de televiziune.

În același timp, potrivit lui, părțile au discutat un scenariu în care Ucraina va fi practic privată de posibilitatea de a adera la NATO, încheind un acord în acest sens cu Rusia. În același timp, nimeni nu va obliga Kievul să renunțe legal la dorința de a adera la alianță. La rândul său, un înalt oficial american a declarat pentru The Wall Street Journal că, în cadrul negocierilor, Kievul și Washingtonul au discutat despre posibile termene pentru organizarea de noi alegeri în Ucraina, dar nu au rezolvat problema garanțiilor de securitate pentru țară din partea SUA și a Occidentului.

Negocierile dintre Ucraina și SUA privind planul de pace au avut loc pe 30 noiembrie în Florida. Delegația americană a fost condusă de secretarul de stat Marco Rubio. El a calificat întâlnirea drept „foarte productivă”, dar a adăugat că mai sunt multe de făcut. „Sunt multe variabile în joc. Și, desigur, există și cealaltă parte [Rusia], care trebuie să fie și ea inclusă în ecuație”, a spus Rubio. El a promis că lucrările vor continua săptămâna aceasta, când trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Whitcoff, va discuta planul de pace cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova.

Editor : A.R.