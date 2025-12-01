Live TV

Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția”

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass.

Negociatorii ucraineni au subliniat că o astfel de abordare nu este posibilă din cauza restricțiilor constituționale, a opiniei publice din Ucraina și a neconcordanței unei astfel de cerințe cu situația reală de pe teren. În acest sens, poziția Kievului rămâne neschimbată: discuția privind teritoriile trebuie să înceapă de la linia actuală de contact. „Procesul de căutare a unor soluții potențiale continuă, dar aceasta este, desigur, o chestiune foarte complexă”, a explicat sursa „RBC-Ucraina”. De asemenea, delegația ucraineană a reamintit că orientarea către aderarea la NATO este consacrată în Constituția țării, iar modificarea acesteia în scopul încheierii unui acord de pace ar constitui un precedent negativ.

„Americanii sunt dispuși să asculte argumentele noastre. O altă problemă este că ei spun mereu: bine, poate că aveți 100% dreptate, dar există și cealaltă parte, iar ea cere asta și asta. Noi, în calitate de mediatori, trebuie să ne asigurăm că ajungeți la un acord pașnic. Puteți să vă explicați poziția cât de logic doriți, dar dacă cealaltă parte spune „nu”, ce putem face?”, a explicat sursa publicației.

În același timp, o sursă CNN familiarizată cu desfășurarea negocierilor a menționat că transferul părții neocupate a Donbasului depășește „limitele rezonabile”, deoarece va slăbi semnificativ apărarea Ucrainei și va crește probabilitatea unei noi agresiuni. „Dar asta nu înseamnă că nu există modalități potențiale de a păstra prevederile constituționale și de a asigura securitatea Ucrainei”, a subliniat interlocutorul postului de televiziune.

În același timp, potrivit lui, părțile au discutat un scenariu în care Ucraina va fi practic privată de posibilitatea de a adera la NATO, încheind un acord în acest sens cu Rusia. În același timp, nimeni nu va obliga Kievul să renunțe legal la dorința de a adera la alianță. La rândul său, un înalt oficial american a declarat pentru The Wall Street Journal că, în cadrul negocierilor, Kievul și Washingtonul au discutat despre posibile termene pentru organizarea de noi alegeri în Ucraina, dar nu au rezolvat problema garanțiilor de securitate pentru țară din partea SUA și a Occidentului.

Negocierile dintre Ucraina și SUA privind planul de pace au avut loc pe 30 noiembrie în Florida. Delegația americană a fost condusă de secretarul de stat Marco Rubio. El a calificat întâlnirea drept „foarte productivă”, dar a adăugat că mai sunt multe de făcut. „Sunt multe variabile în joc. Și, desigur, există și cealaltă parte [Rusia], care trebuie să fie și ea inclusă în ecuație”, a spus Rubio. El a promis că lucrările vor continua săptămâna aceasta, când trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Whitcoff, va discuta planul de pace cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
Digi Sport
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Diplomat american, avertisment după negocierile de la Miami: SUA nu vor ajunge nicăieri dacă nu vor începe să preseze Moscova
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea încet, iar istoria nu așteaptă după nehotărâți”
operator de drone fpv in ucraina
Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi”
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu este de acord cu publicarea datelor despre ajutorul oferit Ucrainei și Republicii Moldova: „Da, fără nuanţe”
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Ucraina şi Norvegia vor produce în comun drone, începând din 2026. Mesajul transmis de ministrul ucrainean al Apărării
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu.
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la...
ben hodges profimedia-0478130954
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce...
băzăvan
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu...
Ultimele știri
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica sa nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României: „Mândru să te reprezint!”. Rezultatele care i-au marcat anul
Pilonul II a ajuns la active de 191,3 miliarde de lei. Expert: „Avansul de 27% este determinat de contribuții și profituri record”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Claire Danes vorbește despre „rușinea” pe care a simțit-o când a rămas însărcinată la 44 de ani. „Eram...
Cancan
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Fanatik.ro
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv
Adevărul
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe
Playtech
Gestul pe care l-a uitat Nicușor Dan la parada de 1 Decembrie. Românii l-au taxat imediat
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori
Newsweek
Cine a luat un bonus-record la pensie de 480.000 lei? Cât iei în plus la pensie dacă ai muncit 25-40 ani?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...