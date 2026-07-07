Dronele ucrainene au lovit, în noaptea de luni spre marți, opt petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosite pentru transportul de combustibili către Peninsula Crimeea, a anunțat armata ucraineană, potrivit Reuters.

Forța de drone a Ucrainei a transmis pe Telegram că navele vizate, cu un deplasament de aproximativ 7.000 de tone fiecare, se află sub sancțiuni internaționale.

Mesajul este însoțit de imagini alb-negru care surprind petrolierele în flăcări, după atac.

„Lovirea logisticii navale a inamicului complică livrarea de combustibili şi muniţie necesare pentru sprijinirea activităţilor militarilor ruşi, în special în teritoriul ocupat temporar al Crimeei”, a transmis armata ucraineană.

Cu o zi înainte, Ucraina anunțase că a lovit alte două petroliere din aceeași „flotă fantomă”, în cadrul operațiunilor menite să izoleze Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Potrivit Reuters, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Crimeea au provocat deja o penurie de carburanți și au determinat autoritățile ruse de ocupație să declare stare de urgență.

Drone ucrainene au lovit opt petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, precum și o navă cargo și un feribot din Marea Azov, a anunțat comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi / Profimedia Images

De asemenea, loviturile cu drone maritime au scos din uz petroliere care transportau prin Marea Neagră petrol rusesc, în încercarea Kievului de a reduce veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului.

În ultimele luni au fost raportate și explozii neexplicate la bordul unor petroliere aflate în porturi rusești. Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea în aceste incidente, deși surse din domeniul securității maritime au sugerat această posibilitate.

Autoritățile ucrainene solicită de mai mult timp aliaților occidentali să ia măsuri împotriva petrolierelor care eludează sancțiunile internaționale și continuă să transporte petrol rusesc către piețele externe.

Drone ucrainene au lovit opt petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, precum și o navă cargo și un feribot din Marea Azov, a anunțat comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi / Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu