Live TV

Foto Ucraina anunță un atac major în Marea Azov: opt petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, lovite într-o singură noapte

Data actualizării: Data publicării:
Russian shadow fleet tankers
Drone ucrainene au lovit opt petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, precum și o navă cargo și un feribot din Marea Azov, a anunțat comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi / Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Dronele ucrainene au lovit, în noaptea de luni spre marți, opt petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosite pentru transportul de combustibili către Peninsula Crimeea, a anunțat armata ucraineană, potrivit Reuters.

Forța de drone a Ucrainei a transmis pe Telegram că navele vizate, cu un deplasament de aproximativ 7.000 de tone fiecare, se află sub sancțiuni internaționale.

Mesajul este însoțit de imagini alb-negru care surprind petrolierele în flăcări, după atac.

„Lovirea logisticii navale a inamicului complică livrarea de combustibili şi muniţie necesare pentru sprijinirea activităţilor militarilor ruşi, în special în teritoriul ocupat temporar al Crimeei”, a transmis armata ucraineană.

Cu o zi înainte, Ucraina anunțase că a lovit alte două petroliere din aceeași „flotă fantomă”, în cadrul operațiunilor menite să izoleze Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Potrivit Reuters, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Crimeea au provocat deja o penurie de carburanți și au determinat autoritățile ruse de ocupație să declare stare de urgență.

Russian shadow fleet tankers
Drone ucrainene au lovit opt petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, precum și o navă cargo și un feribot din Marea Azov, a anunțat comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi / Profimedia Images

De asemenea, loviturile cu drone maritime au scos din uz petroliere care transportau prin Marea Neagră petrol rusesc, în încercarea Kievului de a reduce veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului.

În ultimele luni au fost raportate și explozii neexplicate la bordul unor petroliere aflate în porturi rusești. Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea în aceste incidente, deși surse din domeniul securității maritime au sugerat această posibilitate.

Autoritățile ucrainene solicită de mai mult timp aliaților occidentali să ia măsuri împotriva petrolierelor care eludează sancțiunile internaționale și continuă să transporte petrol rusesc către piețele externe.

Russian shadow fleet tankers
Drone ucrainene au lovit opt petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, precum și o navă cargo și un feribot din Marea Azov, a anunțat comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi / Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
George Simion 2
5
George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan și Ilie Bolojan
Thibaut Courtois nu s-a ferit de cuvinte, după ce Belgia a umilit SUA la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
Thibaut Courtois nu s-a ferit de cuvinte, după ce Belgia a umilit SUA la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Rusia va urmări îndeaproape summitul NATO, declară Kremlinul
Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
Polonia a dezvăluit amploarea ajutorului militar acordat Ucrainei
penurie carburant rusia benzinarie aglomerata masini rosneft
Un guvernator rus a rămas fără combustibil din cauza propriilor legi. Oficialul a făcut autostopul pentru a ajunge în oraș
Russian Missile Hits Apartment Building In Kyiv'S Podilskyi District
Apărarea aeriană ucraineană împotriva rachetelor balistice rusești este grav slăbită. „Nu avem cu ce să ripostăm”
Kamala Harris Accepts Democratic Nomination - Chicago
„Acesta este momentul” potrivit pentru a exercita presiuni asupra unui Putin slăbit, afirmă un fost secretar al CIA
Recomandările redacţiei
Trump a zburat la Ankara cu noul Air Force One. Foto Profimedia
Summit NATO la Ankara: Europenii încearcă să-l cucerească pe Donald...
radu miruta
Miruță anunță principalul obiectiv al României la summit-ul NATO: „O...
macheta avion Saab's GlobalEye
11 aliați NATO, printre care și România, participă la o achiziție...
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot...
Ultimele știri
Trei turişti străini care au urcat pe munte fără echipament potrivit au fost salvaţi după o misiune de șapte ore a salvamontiştilor
Ungaria începe desființarea „sistemului” Orban. Ce includ noile amendamente constituționale propuse de partidul lui Magyar
Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, va putea, teoretic, candida la prezidențialele din 2027. Ce condamnare a primit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Cum se simte Rică Răducanu după ce a ajuns în stare gravă la spital: ”Am avut ghinion”
Adevărul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Alexandra Căpitănescu, victima bullyingului în anii de școală. Artista rupe tăcerea: „M-au făcut să mă simt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de...
Pro FM
Lucian Viziru, drama ascunsă de după moartea tatălui său. A plecat în Germania ca să achite toate datoriile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Dan Negru susține gestul lui Donald Trump: „Băgați-vă fotbalul ăsta în…”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...