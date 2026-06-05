Ucraina ar putea începe în această vară testarea rachetelor balistice care să zboare „până la Moscova”

Ucraina ar putea începe zborurile de testare ale unei rachete balistice dezvoltate la nivel național către Moscova încă din această vară, potrivit cofondatorului companiei ucrainene de apărare Fire Point.

Într-un interviu acordat jurnalistei Alesia Batsman, cofondatorul Fire Point, Denis Shtilerman, a declarat că firma sa se așteaptă să finalizeze testarea motorului în această lună, înainte de a trece la testele de zbor ale unei rachete proiectate să ajungă la capitala Rusiei, scrie Kyiv Post.

„Vom testa motorul în această lună și ne așteptăm să începem zborurile de testare în viitorul apropiat”, a spus Shtilerman.

Potrivit acestuia, structura rachetei, sistemele de ghidare și alte componente cheie au fost deja finalizate, rămânând validarea motorului ca ultimul obstacol major.

Dacă prima lansare va avea succes, zborurile de testare ulterioare ar putea fi îndreptate spre Moscova.

„Mă aștept ca în această vară, sau cel târziu la începutul toamnei, să începem zborurile de testare spre Moscova”, a declarat Shtilerman.

Dezvoltatorul a afirmat că Fire Point se pregătește pentru producția de serie în paralel cu testarea, în loc să aștepte până când proiectul va ajunge la maturitate.

Compania intenționează să fabrice între 10 și 20 de rachete pentru lansări de testare, producția putând crește la zeci de unități odată ce arma va primi codificarea oficială și aprobarea de achiziție.

Shtilerman a spus că deciziile privind țintele operaționale vor fi luate de armata Ucrainei, dar a sugerat că loviturile asupra „țintelor simbolice cheie” din Moscova ar putea servi ca factor de descurajare împotriva atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii civile ucrainene.

Proiectul Freyja

În altă ordine de idei, Shtilerman a dezvăluit recent detalii despre FREYJA, un proiect comun ucraineano-european de apărare antirachetă conceput pentru a intercepta rachetele balistice rusești.

Potrivit dezvoltatorului, interceptorul FP-7.X al sistemului poate atinge viteze de până la 2.000 de metri pe secundă (4.500 mph) și poate urmări țintele folosind ghidarea prin infraroșu.

Shtilerman a declarat că a testat cu succes o rachetă care ar putea deveni coloana vertebrală a viitorului sistem FREYJA, pe fondul unei penurii persistente de interceptori străini de apărare aeriană.

Compania sa, care produce și rachetele de croazieră Flamingo ale Ucrainei, a publicat imagini care arată un zbor de testare al rachetei FP-7.X.

Videoclipul, publicat de Iryna Terekh, directorul tehnic al Fire Point, a arătat ceea ce ea a descris ca fiind un zbor de manevră complet controlat, efectuat cu doar câteva zile înainte.

Editor : Sebastian Eduard