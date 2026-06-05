Live TV

Ucraina ar putea începe în această vară testarea rachetelor balistice care să zboare „până la Moscova”

Data publicării:
Rachetă FP-5 Flamingo
Testarea unei rachete FP-5 Flamingo. Foto: Profimedia
Din articol
Proiectul Freyja

Ucraina ar putea începe zborurile de testare ale unei rachete balistice dezvoltate la nivel național către Moscova încă din această vară, potrivit cofondatorului companiei ucrainene de apărare Fire Point.

Într-un interviu acordat jurnalistei Alesia Batsman, cofondatorul Fire Point, Denis Shtilerman, a declarat că firma sa se așteaptă să finalizeze testarea motorului în această lună, înainte de a trece la testele de zbor ale unei rachete proiectate să ajungă la capitala Rusiei, scrie Kyiv Post.

„Vom testa motorul în această lună și ne așteptăm să începem zborurile de testare în viitorul apropiat”, a spus Shtilerman.

Potrivit acestuia, structura rachetei, sistemele de ghidare și alte componente cheie au fost deja finalizate, rămânând validarea motorului ca ultimul obstacol major.

Dacă prima lansare va avea succes, zborurile de testare ulterioare ar putea fi îndreptate spre Moscova.

„Mă aștept ca în această vară, sau cel târziu la începutul toamnei, să începem zborurile de testare spre Moscova”, a declarat Shtilerman.

Dezvoltatorul a afirmat că Fire Point se pregătește pentru producția de serie în paralel cu testarea, în loc să aștepte până când proiectul va ajunge la maturitate.

Compania intenționează să fabrice între 10 și 20 de rachete pentru lansări de testare, producția putând crește la zeci de unități odată ce arma va primi codificarea oficială și aprobarea de achiziție.

Shtilerman a spus că deciziile privind țintele operaționale vor fi luate de armata Ucrainei, dar a sugerat că loviturile asupra „țintelor simbolice cheie” din Moscova ar putea servi ca factor de descurajare împotriva atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii civile ucrainene.

Proiectul Freyja

În altă ordine de idei, Shtilerman a dezvăluit recent detalii despre FREYJA, un proiect comun ucraineano-european de apărare antirachetă conceput pentru a intercepta rachetele balistice rusești.

Potrivit dezvoltatorului, interceptorul FP-7.X al sistemului poate atinge viteze de până la 2.000 de metri pe secundă (4.500 mph) și poate urmări țintele folosind ghidarea prin infraroșu.

Shtilerman a declarat că a testat cu succes o rachetă care ar putea deveni coloana vertebrală a viitorului sistem FREYJA, pe fondul unei penurii persistente de interceptori străini de apărare aeriană.

Compania sa, care produce și rachetele de croazieră Flamingo ale Ucrainei, a publicat imagini care arată un zbor de testare al rachetei FP-7.X.

Videoclipul, publicat de Iryna Terekh, directorul tehnic al Fire Point, a arătat ceea ce ea a descris ca fiind un zbor de manevră complet controlat, efectuat cu doar câteva zile înainte.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
variola maimutei mpox
3
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
contor pentru electricitate
4
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
5
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul...
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Digi Sport
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor-1
Nicuşor Dan participă azi la Summitul UE - Balcanii de Vest, în Muntenegru: „Va susține ferm extinderea Uniunii Europene”
volodimir zelenski face declaratii
De ce Ucraina vorbește despre încheierea „fazei fierbinți” a războiului cu Rusia înainte de iarnă
European Union and China flags split by a jagged line representing a political and economic conflict
UE pregătește sancțiuni pentru companii chineze care alimentează mașinăria de război a Rusiei
trump
Trump, despre o întâlnire Putin-Zelenski: „Cred că ar fi super să aibă loc. Avem şi noi un merit în asta”
Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London
Zelenski i se adresează lui Putin într-o scrisoare deschisă: „Ajunge cu războiul – să ne întâlnim pentru a-i pune capăt!”
Recomandările redacţiei
femeia ranita de drona care a lovit blocul din galati
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul...
Donald Trump și Xi Jinping
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum...
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
„«Șchiopătezi și sângerezi, dar te poți mișca? Atunci pleci la...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu îl critică pe Nicușor Dan: „Am asistat la...
Ultimele știri
Schimbare de direcție la Washington: Trump ar putea limita tarifele impuse, pe fondul presiunilor economice
Viziune pentru viitorul planetei: cercetătorii conturează un plan global de supraviețuire. „O lume echitabilă și locuibilă e posibilă”
Chinezii au construit o structură ciudată într-un atol disputat din Marea Chinei de Sud. După câteva zile, a dispărut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, imagini rare cu fiica ei, la împlinirea a cinci ani: „Fetita noastră de vis!” Cât de frumoasă...
Cancan
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în...
Fanatik.ro
Victor Angelescu a dat cele mai noi detalii despre primul transfer al verii la Rapid: „Am primit rezultatele...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
”M-ai convins. Ești cel mai bun din lume”. L-a acuzat pe Messi că i-a ”furat” Balonul de Aur, apoi a realizat...
Adevărul
Ce ar trebui să mănânci la micul dejun pentru a susține sănătatea creierului. Alimentul banal care reduce...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, desemnat prim-ministru de Nicușor Dan. Rolul pe care l-a avut în campania președintelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la...
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante
Newsweek
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
Digi FM
Câți bani a strâns un român cu salariu mediu la Pilonul 2 după 18 ani. Suma s-a dublat în ultimii trei ani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...