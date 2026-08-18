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Ucraina ar putea lansa atacuri asupra Rusiei cu rachete balistice de producție internă în 3-6 luni, afirmă fostul ministru al Apărării

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Mihailo Fedorov.
Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia Images
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Ucraina va fi în măsură să lanseze atacuri asupra Rusiei cu rachete balistice de producție internă în termen de trei până la șase luni, a declarat fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, într-un interviu exclusiv acordat CBS News.

Până în prezent, Ucraina s-a bazat pe drone ieftine cu rază lungă de acțiune și rachete de croazieră pentru a lovi adânc în teritoriul rus, dar aceste arme sunt mai lente și mai ușor de doborât odată detectate.

Rusia folosește în mod repetat rachete balistice împotriva Ucrainei, care până acum s-a străduit să le intercepteze, punând presiune pe sistemele de apărare aeriană.

În iunie, Fire Point, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Ucraina, a testat o rachetă balistică, care, în teorie, ar permite Ucrainei să răspundă la atacurile rusești de lungă distanță.

Fedorov, care a afirmat că programul de rachete balistice al Kievului s-a accelerat în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Apărării, a declarat că este convins că Ucraina va lansa o rachetă balistică asupra Rusiei până la sfârșitul anului.

„Trebuie să învingem Rusia în fiecare ciclu tehnologic și trebuie să luăm decizii 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, a spus Fedorov, subliniind că, deși Ucraina inovează rapid, Rusia face același lucru.

Înainte de demiterea sa de luna trecută, Fedorov a contribuit la elaborarea strategiei Ucrainei menite să pună capăt războiului prin recurgerea la drone și roboți pentru a respinge un adversar mai puternic.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Fedorov la jumătatea lunii iulie, invocând o dispută ireconciliabilă între Fedorov și generalul-șef al lui Zelenski, Oleksandr Sîrskii. Măsura a stârnit proteste ale mii de oameni din toată țara.

Aproximativ după o săptămână, Zelenski l-a demis pe Sîrskii din funcție.

Întrebat de ce crede că a fost demis, Fedorov a declarat pentru CBS News: „Chiar nu vreau să vorbesc publicului american despre motivul pentru care s-a întâmplat asta.”

El a adăugat: „Oricare ar fi motivul, este important să înțelegem că Ucraina va continua să lupte.”

Lui Fedorov i s-a atribuit meritul de a fi întors soarta războiului în favoarea Ucrainei, de a fi multiplicat de zece ori numărul atacurilor profunde ale Ucrainei asupra Rusiei și de a fi consolidat arsenalul intern al țării.

Sâmbătă dimineața, Zelenski a postat pe rețelele sociale că Ucraina a lovit o instalație a agenției spațiale ruse din Samara, situată la aproximativ 560 de mile de granița Ucrainei, cu noi rachete „Flamingo” produse în Ucraina.

Fedorov a declarat pentru CBS News că protestele la adresa demiterii sale sunt un semn că poporul ucrainean susține valorile democratice și că Ucraina luptă pentru libertatea sa.

Fost antreprenor în domeniul tehnologiei, Fedorov nu s-a pronunțat cu privire la o eventuală revenire în guvern.

„Vom vedea în curând”, a spus el. „Dar, în orice caz, toată activitatea mea va viza încheierea războiului și reconstrucția Ucrainei.”

Editor : M.C

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