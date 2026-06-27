Ucraina ar trebui să contribuie la modelarea sistemului de apărare al NATO, nu să rămână în afara acestuia, afirmă premierul leton

Ucraina ar trebui să contribuie la modelarea sistemului de apărare al NATO, nu să rămână în afara acestuia, a susținut premierul Letoniei, afirmând că Europa trebuie să transforme experiența de pe câmpul de luptă a Kievului în capacități comune de-a lungul flancului estic al Alianței.

Andris Kulbergs, prim-ministrul Letoniei, a declarat în cadrul emisiunii „World Talks” de la TVP World, difuzată cu ocazia Conferinței pentru reconstrucția Ucrainei din orașul portuar baltic Gdańsk, că NATO ar trebui să integreze expertiza Ucrainei în domeniul combaterii dronelor în sistemele sale.

Letonia, a spus el, a început deja să colaboreze cu Kievul în domeniul apărării împotriva dronelor, dar are nevoie de o abordare care să poată fi integrată imediat („plug and play”) în arhitectura mai largă de comandă și securitate a Alianței.

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Lecții de securitate din Ucraina

„Acestea ar trebui să facă parte din NATO”, a spus Kulbergs, descriind armata Ucrainei drept una dintre cele mai puternice și mai testate din lume în războiul modern. El a afirmat că NATO trebuie să se adapteze mai rapid la lecțiile învățate din război, în special la utilizarea dronelor, a războiului electronic și a sistemelor de apărare aeriană stratificate, și că know-how-ul operațional al Ucrainei ar trebui integrat direct în planificarea aliaților.

Kulbergs a avertizat că presiunea rusă afectează, de asemenea, economiile statelor de pe linia frontului, descurajând investițiile și turismul. El a afirmat că țările de pe flancul estic au nevoie de sprijin european special, deoarece nivelurile ridicate ale cheltuielilor lor pentru securitate și apărare contribuie la protejarea întregului continent, făcând ecou apelurilor de la Bruxelles pentru o mai bună împărțire a sarcinilor și asistență țintită pentru statele care se învecinează cu Rusia.

Calea Ucrainei către Europa

Prim-ministrul Letoniei a susținut, de asemenea, eforturile Ucrainei de a adera la UE. Deși a recunoscut că aderarea Ucrainei ar genera concurență economică, el a afirmat că aceasta ar trebui tratată ca un partener cu resurse, potențial industrial și un angajament demonstrat față de valorile europene.

El a subliniat că disputele politice dintre parteneri nu trebuie să distragă atenția de la amenințarea mai amplă reprezentată de Moscova. „Pacea prin forță. Acesta este singurul mod în care Rusia înțelege”, a declarat Kulbergs.

Editor : M.C