Ucraina are nevoie de două sisteme Patriot pentru a-i opri pe ruși să ocupe Harkovul, spune Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, că are nevoie de două sisteme Patriot pentru a împiedica Rusia să ocupe regiunea Harkov, relatează Sky News, care citează ABC News. Declarația vine în contextul în care sunt discuții la nivel înalt în țara noastră cu privire la trimiterea unui sistem Patriot în Ucraina.

Într-un interviu pentru ABC News, în timp ce se afla într-o vizită în Harkov, Zelenski a spus că „Ucraina nu-și permite să piardă Harkovul” și că „are nevoie de ajutor acum” pentru a-i opri pe ruși să ocupe regiunea.

„Situația este foarte gravă”, a spus liderul ucrainean.

Moscova a lansat o nouă incursiune peste graniță în Harkov vinerea trecută, forțând 8.000 de persoane să își părăsească locuințele. Operațiunea a avut loc după anunțul Statelor Unite că oferă Ucrainei un ajutor suplimentar de 2 miliarde de dolari, pe lângă cele 61 de miliarde promise anterior.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri că Washingtonul este „concentrat” pe trimiterea de sisteme de rachete Patriot și alte forme de apărare aeriană critică în Ucraina.

Sistem Patriot pentru Ucraina, doar după decizia CSAT

Premierul Marcel Ciolacu spune că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre donarea unui sistem Patriot către Ucraina, precizând că o decizie în acest sens va fi luată în CSAT.

„În fapt, dacă noi avem - acum vorbesc în nume personal - un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina şi ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva şi pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente şi pentru acest lucru. Am şi declaraţia domnului Donald Tusk, premierul Poloniei. Polonia are două baterii, a câte 16 lansatoare. Fiecare baterie are opt. Nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment”, a spus Ciolacu.

„Suntem trei state cu sistemul Patriot. Este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Acum, domnul Donald Tusk este primul ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă, după vizita preşedintelui în Statele Unite, am avut discuţii cu ministrul Apărării.

Domnul ministrul al Apărării are reţineri mari în ceea ce priveşte să dăm acest sistem, unul dintre sisteme, în Ucraina. Dar decizia, repet, se ia împreună în CSAT, împreună cu preşedintele României”, a mai spus premierul.

Și Nicolae Ciucă a spus că donarea unui sistem Patriot către Ucraina este un subiect care nu trebuie politizat şi este o decizie care se va lua după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, în CSAT.

Iohannis a afirmat, după ce a fost primit la Casa Albă de Joe Biden, că România va găsi o soluţie în privinţa cedării unui sistem Patriot de apărare antiaeriană Ucrainei.

„Există, evident, nevoia unor sisteme de apărare antiaeriană în Ucraina, sisteme avansate, şi în acest fel, în ultimele săptămâni, este o discuţie destul de intensă despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei. România dispune de astfel de sisteme şi atunci, sigur, am fost întrebaţi şi noi. Şi preşedintele Biden a adus această chestiune în discuţie şi am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu, acasă, în CSAT, cum putem să punem problema, ce putem să oferim şi, evident, ce putem să primim în schimb pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână în România fără apărare antiaeriană. Eu cred că vom găsi o soluţie. Este vorba de un singur sistem Patriot (...) da, este unul funcţional care va rămâne în România, celelalte care sunt în faze avansate de operaţionalizare şi despre unul dintre acestea era vorba”, a precizat Iohannis.

Patriot, este un sistem de apărare antirachetă sol-aer și este considerat unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din SUA.

La începutul acestei luni, Germania a promis, de asemenea, un sistem Patriot suplimentar, în timp ce Spania a declarat că va livra rachete antiaeriene Patriot.

Și SUA iau în considerare să trimită încă o baterie Patriot în Ucraina, susțin surse familiare cu planurile, citate de Bloomberg, potrivit BBC.

