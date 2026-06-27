Ucraina atacă din nou, cu drone, infrastructura care alimentează Moscova cu combustibili

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat sâmbătă despre un nou atac asupra unei staţii de pompare a petrolului în localitatea rusă Vtorovo, infrastructură „care alimentează cu combustibil Moscova”, relatează EFE.

„Combatanţii unităţii Alfa a SBU au dat lovituri precise asupra staţiei de producţie şi control de la Vtorovo, situată în regiunea Vladimir din Federaţia Rusă”, a indicat SBU pe contul său de Telegram.

„Conform informaţiilor preliminare, dronele SBU au lovit instalaţiile tehnice ale complexului, după care s-a produs o detonare”, a adăugat agenţia de securitate naţională a Ucrainei, notează Agerpres.

SBU identifică ţinta atacului său ca fiind „un nod logistic cheie pentru pomparea produselor petroliere uşoare către porturi pentru export şi consumatorii interni” din Rusia.

Instalaţiile din Vtorovo se află la aproximativ 200 de kilometri de Moscova.

„Atacul anterior cu drone al SBU împotriva Vtorovo a avut loc pe 10 iunie a acestui an”, a subliniat SBU, care a evidenţiat că „fiecare instalaţie atacată înseamnă o reducere a resurselor pentru război şi un preţ mai mare pe care Kremlinul este obligat să-l plătească pentru a continua agresiunea” împotriva Ucrainei.

„Inamicul trebuie să suporte consecinţele agresiunii sale nu doar pe câmpul de luptă, ci şi în propriul buget, logistică şi veniturile din exporturi”, concluzionează SBU în raportul despre atacul său.

Editor : B.E.