Live TV

Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului

Data publicării:
Drone Shahed
Rusia a lansat un nou atac cu drone și rachete. Foto: Profimedia

Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.

Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile de peste noapte, au anunţat forţele aeriene pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Acestea au precizat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 61 dintre aceste drone. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat în raportul său zilnic de dimineaţă că 139 de confruntări au avut loc pe linia frontului în ultima zi.

Între timp, presa rusă, citând Ministerul Apărării al ţării, a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat şi distrus 29 de drone ucrainene peste noapte deasupra diferitelor regiuni ruseşti, inclusiv 10 doborâte deasupra regiunii Rostov.

Atacuri rusești au avut loc și înaintea summitului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova că își continuă atacurile, chiar și în ziua în care ar trebui să negocieze pacea. „Și asta spune multe”, susține Zelenski.

„Primesc rapoarte de la serviciile noastre de informații și de la diplomați despre pregătirea întâlnirii din Alaska, despre ce intenționează Putin. Primim, de asemenea, rapoarte din regiunile Ucrainei după atacurile rusești. Sumî – atac rusesc asupra pieței centrale. Dnipropetrovsk – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporojie, Herson, Donețk – atacuri rusești deliberate. Războiul continuă. Continuă tocmai pentru că nu există niciun ordin, niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război.

În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și asta spune multe. Cu o zi înainte, am discutat cu Statele Unite ale Americii, cu europenii, despre ce ar putea funcționa cu adevărat. Toată lumea are nevoie de o încheiere onestă a războiului. Ucraina este gata să lucreze cât mai productiv pentru a încheia războiul. Sperăm într-o poziție puternică a Americii. Totul va depinde de asta, rușii țin cont de puterea americană”, a transmis Zelenski, pe Facebook.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
profimedia-1029620927
3
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
fulger furtuna
5
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va...
profimedia-0968871465
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One...
profimedia-1029625023
În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu...
Ultimele știri
Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud
Zaharova ironizează presa occidentală după ce Trump l-a primit pe Putin cu covor roșu în Alaska: „Se află într-o frenezie totală”
Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Melania Trump interview on Fox News
Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump
profimedia-1029647444
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”
Summit Alaska
Vladimir Putin, întrebat dacă va mai ucide civili, la începutul summitului din Alaska. Reacția liderului rus
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea”
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
Partenerii noștri
Pe Roz
Motivul din spatele remarcilor jignitoare ale prințului Andrew la adresa lui Kate Middleton. Prințul William...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Melania Trump i-a trimis un cadou secret lui Putin. Donald Trump i l-a înmânat, în timpul summitului din...
Digi FM
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin: "Multe indicii care...
Digi Sport
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe căpitanul României, după debutul oficial la Genoa
Pro FM
Jessie J spune că îi cade părul "îngrozitor" după mastectomie: "Încă simt destul de multă tensiune și...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele?
Digi FM
Melania Trump scrisoare personală pentru Putin, trimisă chiar prin Donald Trump. S-a aflat ce i-a transmis
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Charlie Sheen, copleșit de remușcări: „Nu pot să-mi imaginez să fiu în pielea tatălui meu. I-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...