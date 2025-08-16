Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului

Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.

Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile de peste noapte, au anunţat forţele aeriene pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Acestea au precizat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 61 dintre aceste drone. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat în raportul său zilnic de dimineaţă că 139 de confruntări au avut loc pe linia frontului în ultima zi.

Între timp, presa rusă, citând Ministerul Apărării al ţării, a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat şi distrus 29 de drone ucrainene peste noapte deasupra diferitelor regiuni ruseşti, inclusiv 10 doborâte deasupra regiunii Rostov.

Atacuri rusești au avut loc și înaintea summitului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova că își continuă atacurile, chiar și în ziua în care ar trebui să negocieze pacea. „Și asta spune multe”, susține Zelenski.

„Primesc rapoarte de la serviciile noastre de informații și de la diplomați despre pregătirea întâlnirii din Alaska, despre ce intenționează Putin. Primim, de asemenea, rapoarte din regiunile Ucrainei după atacurile rusești. Sumî – atac rusesc asupra pieței centrale. Dnipropetrovsk – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporojie, Herson, Donețk – atacuri rusești deliberate. Războiul continuă. Continuă tocmai pentru că nu există niciun ordin, niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război.

În ziua negocierilor, ei continuă să ucidă. Și asta spune multe. Cu o zi înainte, am discutat cu Statele Unite ale Americii, cu europenii, despre ce ar putea funcționa cu adevărat. Toată lumea are nevoie de o încheiere onestă a războiului. Ucraina este gata să lucreze cât mai productiv pentru a încheia războiul. Sperăm într-o poziție puternică a Americii. Totul va depinde de asta, rușii țin cont de puterea americană”, a transmis Zelenski, pe Facebook.

Editor : I.B.