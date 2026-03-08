Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă Budapestei restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina, venind dinspre Austria.

Autorităţile ungare au oprit vineri două vehicule blindate de transport de valori în care au găsit bani cash însumând 40 de milioane de dolari şi 35 de milioane de euro, plus 9 kilograme de aur. Şapte ucraineni care însoţeau transportul şi despre care Kievul susţine că sunt angajaţi bancari, unul dintre ei fiind un fost general în serviciile de informaţii, au fost reţinuţi şi eliberaţi ulterior, dar valorile confiscate nu au fost predate Ucrainei, relatează Agerpres.

„Aceşti bani nu aparţin Ungariei şi nici guvernului său, sunt proprietatea băncii de stat ucrainene Oschadbank şi, prin urmare, ai contribuabililor ucraineni. Cerem restituirea lor imediată şi îndemnăm întreaga Europă să condamne acest act fără precedent de banditism şi extorcare din partea unui stat. Le solicit tuturor partenerilor noştri europeni să ridice vocea", a scris ministrul ucrainean de externe pe reţeaua socială X.

„Astăzi este a treia zi de când autorităţile ungare au furat două vehicule blindate aparţinând unei bănci ucrainene, care se aflau în tranzit dinspre Austria, şi au sustras în plină zi bani şi metale preţioase", a protestat în continuare Andrii Sîbiga

Autorităţile ungare afirmă că au confiscat acest transport pentru a investiga un posibil caz de spălare de bani. Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a sugerat că aceste valori ar putea avea legătură cu „mafia de război ucraineană" sau să fi fost destinate „cuiva în Ungaria", această a doua ipoteză fiind o aluzie la opoziţia ungară, având în vedere alegerile legislative din 12 aprilie.

Interceptarea acestui transport a survenit a doua zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ar putea trimite armata ucraineană după premierul ungar Viktor Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, prin care este transportat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.

Editor : M.B.