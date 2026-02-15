Live TV

Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027

Data publicării:
Război Ucraina
Foto: Profimedia
Din articol
Motivațiile fiecărui actor în parte Cinci scenarii posibile

Publicația ucraineană Kyiv Post face o analiză a stării actuale a conflictului dintre Rusia și Ucraina și încearcă să aducă în discuție câteva variante de pace împreună cu șansele ca acestea să se îndeplinească.

Motivațiile fiecărui actor în parte

Zelenski – dorește să asigure o pace care să lase Ucraina suverană, în mare parte intactă (concesii teritoriale minime), sigură și cu perspective bune de prosperitate în viitor – acest ultim aspect fiind important pentru ca Ucraina să poată finanța o parte semnificativă din propria apărare în viitor.

Putin – mai mult sau mai puțin imaginea în oglindă a Ucrainei, deoarece dorește să slăbească suficient suveranitatea ucraineană pentru a readuce Ucraina sub influența/controlul său. El va dori să se asigure că, dacă se va ajunge la un acord de pace, acesta va lăsa Ucraina nesigură, slabă din punct de vedere economic, neatractivă pentru investiții și vulnerabilă la viitoare agresiuni militare rusești.

Putin dorește, de asemenea, să slăbească NATO. Deși pentru Putin totul se reduce la moștenirea sa – locul său în istorie –, siguranța sa personală tinde să fie pe primul plan.

Trump – nu-i pasă prea mult și nu înțelege cu adevărat pe Putin, Ucraina sau Rusia, dar dorește orice acord rapid, pe care îl poate vinde ca o victorie pentru alegerile intermediare din noiembrie, dar și pentru a-și spori șansele la Premiul Nobel. Trump nu este prea preocupat de detaliile sau durabilitatea vreunei păci – asta este treaba altora să o rezolve și să dea vina, dacă este necesar, când lucrurile se vor destrăma inevitabil.

Europa – înțelege în sfârșit că Rusia reprezintă o amenințare existențială și că sprijinul SUA pentru securitatea europeană nu mai există. Și înțelege în sfârșit că cea mai bună garanție pentru securitatea europeană este Ucraina – cu cât Ucraina rezistă mai mult, cu atât Europa are mai mult timp să dezvolte o capacitate de apărare autonomă pentru a contracara amenințarea din partea Rusiei. Așadar, dacă SUA se retrag, Europa nu are de ales decât să continue să finanțeze și să înarmeze Ucraina.

China – oarecum neutră, dar vinde arme ambelor părți. Agnostică în privința războiului și păcii. Un război îndelungat slăbește Occidentul și Rusia, ceea ce servește intereselor Chinei. Poate vedea războiul din Ucraina ca un mijloc de a smulge Europa din strânsoarea SUA.

Cinci scenarii posibile

Pace bună/durabilă în 2026 – ambele părți sunt de acord și respectă termenii – 5%.

Acord de pace nesustenabil convenit în 2026 – 25%. Trump îl obligă pe Zelenski să accepte un acord prin care cedează Donbasul, dar fie Putin încalcă imediat acest acord, fie așteaptă consecințele politice inevitabile ale unui astfel de acord în Ucraina pentru a destabiliza țara, permițând o intervenție militară rusă suplimentară, cucerind un teritoriu semnificativ mai mare. Garanțiile de securitate ale SUA/Europei nu valorează nici cât hârtia pe care sunt scrise.

Războiul continuă în forma sa actuală până în 2027 – probabilitate 50%.

Ucraina câștigă în următorul an, 10%. Acest lucru s-ar putea întâmpla pe fondul inovației tehnologice, al schimbării dinamicii câmpului de luptă sau al unei potențiale revoltei în Rusia.

Rusia câștigă -10% în următorul an. Fie pe baza inovației tehnologice, conform scenariului ucrainean de mai sus, fie să spunem că Trump se enervează din cauza tergiversării negocierilor de pace de către Zelenski și retrage informațiile și livrările de arme. Fronturile ucrainene se prăbușesc, iar Rusia cucerește porțiuni semnificative din teritoriul ucrainean, dominând în cele din urmă Kievul.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu sustine un discurs
1
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Traian Băsescu pe strada
5
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Exerciții militare
Șefii armatelor din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea Europei: Trebuie să ne pregătim pentru un posibil conflict cu Rusia
Proteste împotriva ICE la New York
Restaurantele din SUA se confruntă cu amenințări după ce și-au declarat opoziția față de ICE: „Refuz să gătesc pentru fasciști”
Sistem rusesc Panțir
Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025
portret navalnii
Reacția SUA la raportul european despre otrăvirea lui Navalnîi, pe care Rusia l-a numit „o farsă propagandistică occidentală”
soldati rusi la antrenament
Comandanții ruși forțează trupele să participe la asalturi sinucigașe: „Ce naiba înseamnă „refuz”? Înainte, mișcați-vă, dracu'!”
Recomandările redacţiei
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump...
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară...
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Un consilier prezidențial vrea interzicerea rețelelor sociale pentru...
Ultimele știri
Şofer băut și cu permisul suspendat a fost oprit cu focuri de armă în Dâmbovița, după ce a fugit de poliție și a lovit doi agenți
Ţările din Consiliul pentru Pace vor aloca peste 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Donald Trump
Record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă: „Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv din toate timpurile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online