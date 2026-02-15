Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027

Publicația ucraineană Kyiv Post face o analiză a stării actuale a conflictului dintre Rusia și Ucraina și încearcă să aducă în discuție câteva variante de pace împreună cu șansele ca acestea să se îndeplinească.

Motivațiile fiecărui actor în parte

Zelenski – dorește să asigure o pace care să lase Ucraina suverană, în mare parte intactă (concesii teritoriale minime), sigură și cu perspective bune de prosperitate în viitor – acest ultim aspect fiind important pentru ca Ucraina să poată finanța o parte semnificativă din propria apărare în viitor.

Putin – mai mult sau mai puțin imaginea în oglindă a Ucrainei, deoarece dorește să slăbească suficient suveranitatea ucraineană pentru a readuce Ucraina sub influența/controlul său. El va dori să se asigure că, dacă se va ajunge la un acord de pace, acesta va lăsa Ucraina nesigură, slabă din punct de vedere economic, neatractivă pentru investiții și vulnerabilă la viitoare agresiuni militare rusești.

Putin dorește, de asemenea, să slăbească NATO. Deși pentru Putin totul se reduce la moștenirea sa – locul său în istorie –, siguranța sa personală tinde să fie pe primul plan.

Trump – nu-i pasă prea mult și nu înțelege cu adevărat pe Putin, Ucraina sau Rusia, dar dorește orice acord rapid, pe care îl poate vinde ca o victorie pentru alegerile intermediare din noiembrie, dar și pentru a-și spori șansele la Premiul Nobel. Trump nu este prea preocupat de detaliile sau durabilitatea vreunei păci – asta este treaba altora să o rezolve și să dea vina, dacă este necesar, când lucrurile se vor destrăma inevitabil.

Europa – înțelege în sfârșit că Rusia reprezintă o amenințare existențială și că sprijinul SUA pentru securitatea europeană nu mai există. Și înțelege în sfârșit că cea mai bună garanție pentru securitatea europeană este Ucraina – cu cât Ucraina rezistă mai mult, cu atât Europa are mai mult timp să dezvolte o capacitate de apărare autonomă pentru a contracara amenințarea din partea Rusiei. Așadar, dacă SUA se retrag, Europa nu are de ales decât să continue să finanțeze și să înarmeze Ucraina.

China – oarecum neutră, dar vinde arme ambelor părți. Agnostică în privința războiului și păcii. Un război îndelungat slăbește Occidentul și Rusia, ceea ce servește intereselor Chinei. Poate vedea războiul din Ucraina ca un mijloc de a smulge Europa din strânsoarea SUA.

Cinci scenarii posibile

Pace bună/durabilă în 2026 – ambele părți sunt de acord și respectă termenii – 5%.

Acord de pace nesustenabil convenit în 2026 – 25%. Trump îl obligă pe Zelenski să accepte un acord prin care cedează Donbasul, dar fie Putin încalcă imediat acest acord, fie așteaptă consecințele politice inevitabile ale unui astfel de acord în Ucraina pentru a destabiliza țara, permițând o intervenție militară rusă suplimentară, cucerind un teritoriu semnificativ mai mare. Garanțiile de securitate ale SUA/Europei nu valorează nici cât hârtia pe care sunt scrise.

Războiul continuă în forma sa actuală până în 2027 – probabilitate 50%.

Ucraina câștigă în următorul an, 10%. Acest lucru s-ar putea întâmpla pe fondul inovației tehnologice, al schimbării dinamicii câmpului de luptă sau al unei potențiale revoltei în Rusia.

Rusia câștigă -10% în următorul an. Fie pe baza inovației tehnologice, conform scenariului ucrainean de mai sus, fie să spunem că Trump se enervează din cauza tergiversării negocierilor de pace de către Zelenski și retrage informațiile și livrările de arme. Fronturile ucrainene se prăbușesc, iar Rusia cucerește porțiuni semnificative din teritoriul ucrainean, dominând în cele din urmă Kievul.

