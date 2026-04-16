Ucraina condamnă ultimul atac al Rusiei, soldat cu morţi şi răniţi: „Sunt crime de război”

Firefighters work at a site following a Russian strike in Kyiv on April 16, 2026
Kievul a fost lovit de rachetele rusești. Foto: Profimedia
Atac masiv cu drone și rachete

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a condamnat joi atacurile „teroriste” cu rachete şi drone, care au făcut cel puţin 16 morţi şi peste 90 de răniţi - conform bilanţului actualizat al victimelor - în diferite regiuni ale ţării în ultimele 24 de ore. Bombardamentele ruseşti au vizat în principal obiective „civile”, acuză partea ucraineană.

Într-o postare pe platforma X, Sibiga a calificat drept „crime de război” această nouă serie de atacuri ruseşti, lansând un apel către comunitatea internaţională să nu privească aceste crime ale agresiunii ruse ca pe ceva făcând parte din „normalitate”.

„Îndemnăm comunitatea internaţională să acţioneze imediat. Toate deciziile necesare pentru a spori presiunea asupra agresorului trebuie adoptate acum. Este imoral, contraproductiv şi periculos să se tot amâne sancţiunile împotriva Rusiei sau pachetele de sprijin pentru Ucraina”, a transmis Sibiga, potirit EFE, preluată de Agerpres.

Totodată, ministrul ucrainean a declarat că Kievul şi-ar dori ca mai multe ţări să se alăture Tribunalului Special promovat de Ucraina -cu sprijinul în special al Uniunii Europene- pentru judecarea preşedintelui rus, Vladimir Putin, şi a altor conducători ruşi, şi nu doar pentru abuzurile comise în timpul războiului, ci şi pentru însăşi decizia de a iniţia şi de a continua acest conflict.

Referitor la bilanţul victimelor, Sibiga a precizat că patru persoane au fost ucise la Kiev (centru-nord), opt la Odesa (sud), trei în Dnipro (centru) şi una în Zaporojie (sud).

Rusia a lansat asupra Ucrainei într-un interval de 24 de ore - între ora 07.00 miercuri şi 07.00 joi - un total de 659 de drone şi 44 de rachete, potrivit informaţiilor publicate de Forţele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram.

Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 636 de drone şi 31 de rachete, indică raportul, care menţionează că 12 rachete şi 20 de drone - care nu au putut fi interceptate - au lovit 26 de obiective în Ucraina, fără să le numească.

Fragmente ale dronelor şi rachetelor ruseşti doborâte au căzut în 25 de locuri.

Din totalul rachetelor lansate de Rusia, 19 erau rachete balistice. Apărarea antiaeriană ucraineană a reuşit să intercepteze doar opt dintre acestea, potrivit aceluiaşi raport.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat săptămâna aceasta că Ucraina înregistrează un deficit acut de rachete pentru sistemele Patriot, cele mai eficiente pentru doborârea rachetelor balistice, situaţie care s-ar putea agrava în cazul încetării armistiţiului şi reluării războiului în Iran.

