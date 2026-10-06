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Ucraina critică Coreea de Sud pentru transporturile de combustibil către Rusia: „Au început exact când atacurile au provocat o penurie”

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Image of flag of russian over oil rig
Imaginea steagului rusesc deasupra unei platforme petroliere. Imagine generată digital . Foto: Profimedia
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Ucraina a declarat marţi că transporturile de combustibil către Rusia via Coreea de Sud au ajutat Moscova să compenseze pierderile de capacitate de rafinare cauzate de atacurile Kievului asupra instalaţiilor sale, relatează AFP și Agerpres.

Cotidianul britanic The Guardian a relatat, pe baza înregistrărilor portuare şi a datelor de urmărire a navelor, că 176.000 de tone de produse petroliere au fost transportate prin Coreea de Sud în iulie şi august.

Aceste transporturi „sunt în totală neconcordanţă” cu politica de sancţiuni a Seulului, a declarat Vladislav Vlasiuk, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Aceste transporturi au început exact atunci când atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti au redus volumele de rafinare şi au provocat o penurie de combustibil în Rusia”, a afirmat el pe reţelele de socializare.

„Cu alte cuvinte, importurile din Coreea de Sud au ajutat Rusia să atenueze consecinţele pierderii propriei capacităţi de rafinare”, a afirmat el.

Vlasiuk a declarat că aceste transporturi au reprezentat aproape o treime, sau circa 31%, din importurile de combustibil ale Rusiei în august şi că trei dintre cele şapte petroliere utilizate pentru transportul acestor produse se aflau sub sancţiunile impuse de ţările occidentale.

Aceste acuzaţii au loc pe fondul tensiunilor dintre Kiev şi Seul. Zelenski a dezvăluit luna trecută, în timpul unui discurs la ONU, că doi soldaţi nord-coreeni capturaţi în timp ce luptau alături de forţele ruse au fost trimişi în Coreea de Sud.

Seulul a cerut apoi Ucrainei să-şi ceară scuze şi l-a convocat pe ambasadorul său, susţinând că Kievul a încălcat un acord de confidenţialitate, şi a ameninţat că va lua „alte măsuri”, fără a preciza care ar putea fi acestea, dacă Ucraina refuză să îşi prezinte oficial scuze.

Zelenski a negat că Ucraina ar fi încălcat un acord de confidenţialitate privind transferul, în timp ce ministrul său de externe Andrii Sîbiga a descris incidentul drept o „neînţelegere diplomatică”.

Coreea de Sud face parte dintr-o coaliţie de ţări care au înăsprit controlul asupra exporturilor către Rusia şi aliatul său Belarus după invazia Moscovei în Ucraina în 2022.

Editor : A.P.

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