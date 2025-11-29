Live TV

Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei. Ce s-a întâmplat în Marea Neagră

Data publicării:
Petrolierele Kairo şi Virat au fost lovite de drone Sea Baby, în timpul unei operaţiuni comune între SBU şi marina ucraineană.
Petrolierele Kairo şi Virat au fost lovite de drone Sea Baby, în timpul unei operaţiuni comune între SBU şi marina ucraineană. Foto: X

Ucraina a revendicat sâmbătă atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. 

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate Ucrainean (SBU) a declarat pentru AFP că petrolierele, Kairo şi Virat, au fost lovite de drone Sea Baby în timpul unei operaţiuni comune între SBU şi marina ucraineană. Potrivit sursei, acestea erau goale în momentul atacului şi se aflau „în drum spre portul rusesc Novorossiisk” pentru a fi realimentate.

Înregistrările video arată că, după ce au fost lovite, ambele petroliere au suferit avarii critice şi au fost practic scoase din funcţiune. Aceasta va da o lovitură semnificativă transportului de petrol din Rusia”, a declarat oficialul.

În același timp, Kievul revendică o operaţiune de succes de stabilizare a oraşului Pokrovsk.

Totodată, Forţele Armate Ucrainene au raportat sâmbătă că, în urma unei operaţiuni reuşite în direcţia oraşului estic Dobropilia, oraşul Pokrovsk, care este de săptămâni bune scena unor confruntări crâncene cu trupele ruseşti invadatoare, rezistă sub controlul Kievului, transmite EFE.

Potrivit agenţiei de ştiri ucrainene Ukrinform, care l-a citat pe Oleg Apostol, comandantul Forţelor de Asalt Aeriene din cadrul Forţelor Armate Ucrainene, agenţi ucraineni au finalizat o operaţiune în direcţia Dobropilia pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei din Pokrovsk.

„Problema a început la Pokrovsk şi se agrava. Inamicul plănuia să ajungă şi la Barvinkove din direcţia Dobropilia şi să izoleze complet întreaga regiune Doneţk. Acum ambiţiile lor s-au moderat oarecum”, a explicat Apostol.

„Pokrovsk rezistă”, a adăugat oficialul din cadrul Forţelor Armate Ucrainene.

„Avem unităţile noastre în Pokrovsk; unele zone sunt deja sub controlul nostru. Cred că inamicul nu va raporta că l-a cucerit definitiv şi nu va fi curând”, a continuat el.

Rusia încearcă să cucerească Pokrovskul infiltrând mici grupuri de infanterie printre liniile ucrainene.

Trupele ruseşti încearcă, de asemenea, să înconjoare trupele ucrainene care apără Pokrovskul şi Mirnogradul vecin.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
3
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
prajituri pe farfurie
4
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
Neașteptat! Din ce s-a apucat să facă bani, deși are o avere de 18.000.000€
Digi Sport
Neașteptat! Din ce s-a apucat să facă bani, deși are o avere de 18.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
„Paradoxul Zelenski”. Războiul îl protejează pe președintele Ucrainei, dar ar putea pierde alegerile postbelice, precum Churchill
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto_ XAtac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto_ X
Explozii în Kiev, cinci blocuri turn din zone rezidențiale au fost lovite de ruși. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți
Kyiv, Ukraine. 24th Apr, 2022. Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak, center, during a face-to-face meeting with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, and U.S. Secretary of State Tony Blinken, April 24, 2022 in Kyiv, Ukraine. Aust
Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice”
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Viktor Orban consideră inevitabile concesiile teritoriale în fața Rusiei. Ce rol vede pentru Ucraina postbelică 
bombing of Gaza on 4 October 2025
Alertă în Republica Moldova. Două drone au încălcat spațiul aerian al țării, măsurile luate de autorități
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu
De ce a întrerupt Cristian Diaconescu colaborarea cu Nicușor Dan: „A...
femeie in zapada
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea...
profimedia-1029944870
Primul turneu al Papei Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif, în șosete...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban îl avertizează pe Nicușor Dan că e înconjurat de oameni...
Ultimele știri
Zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”. Controale urgente la Paltinu
Hidrologii au emis o nouă avertizare cod portocaliu pentru râuri din Dâmbovița și Prahova. Alte 14 județe, sub cod galben
Lucrări la Paltinu: cel puțin 12 localități fără apă potabilă. Diana Buzoianu: „Trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat care vrea să-și ceară iubita în căsătorie de Crăciun refuză să-i cumpere alte cadouri. A fost taxat...
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce poreclă a primit unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istorie de la Ladislau Boloni: ”Mi se potrivea...
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Cât costă un coș complet de Crăciun cu sarmale, friptură, salată boeuf, cozonac și băuturi
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
Pro FM
Andreea Bălan, topită după viitorul soț: "M-am rugat pentru el. Am zis dă-mi, Doamne, pe cineva potrivit...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Care pensionari au ieșit la pensie cu 40.000 lei/lună, deși au avut 30.000 lei ultimul salariu? Mii de cazuri
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...