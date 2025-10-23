Live TV

Video Ucraina: Din 20 de licee cu predare în limba română, vor rămâne doar patru

Ucraina a închis mai multe licee cu predare în limba română, iar măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească de acolo. Măsura riscă să reducă accesul elevilor la educația în limba maternă și să afecteze păstrarea limbii române, informează Digi24.

Reforma învățământului din Ucraina naște neliniști în sânul comunității românești de acolo.

Din 20 de licee cu predare în limba română ar urma să rămână doar patru de la 1 septembrie 2027 ceea ce, în opinia reprezentanților comunității românești din Ucraina, reprezintă o gravă încălcare a constituției Ucrainei, dar și a drepturilor omului.

Aceștia vorbesc despre riscul de dispariție a folosirii limbii române în sânul comunității, pentru că tinerii nu vor avea suficiente opțiuni de continuare a studiilor în limba maternă.

Intrarea în vigoarea acestui act normativ ar duce la dispariția liceelor în limba română în state românești istorice precum Mahala, Tărășeni, Noua Suliță sau Hliboca.
De asemenea, nu va mai exista niciun liceu cu predare în limba română în comunele de pe Valea Siretului.

