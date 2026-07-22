Soldații din cadrul Brigăzii 121 de Apărare Teritorială Separată a Ucrainei au doborât recent rachetele de croazieră rusești S8000 Banderol și Kh-59. Ceea ce face ca aceste interceptări să fie cu adevărat remarcabile este utilizarea vechilor, dar bine-testate în luptă, tunuri antiaeriene Bofors L70 de 40 mm.



Potrivit serviciului de presă al brigăzii, prima interceptare a fost efectuată de echipajul „Chaklun” în timp ce apăra spațiul aerian din apropierea orașului Odesa. A doua zi, o altă rachetă de croazieră a fost distrusă de echipajul „Hunter” în apropierea unui alt oraș din sudul Ucrainei.



Defense Express subliniază că aceste misiuni demonstrează încă o dată valoarea durabilă a sistemului Bofors L70, care a rămas în serviciul forțelor armate din întreaga lume încă din anii 1950. Sistemul în sine a fost dezvoltat la sfârșitul anilor 1940, ceea ce înseamnă că astăzi are o vechime de peste 76 de ani.

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Tunul L70 a fost utilizat și de către Garda Națională a Ucrainei pentru a intercepta drone, inclusiv UAV-urile de atac Shahed de concepție iraniană. Aceste ultime confruntări arată că tunul rămâne eficient și împotriva rachetelor de croazieră, inclusiv a relativ noii rachete S8000 Banderol.

Fotografiile disponibile ale tunurilor Bofors L70 operate de Brigada 121 de Apărare Teritorială Separată sugerează că, în afară de posibile îmbunătățiri aduse sistemelor de ochire, acestea nu au suferit o modernizare majoră. Acest lucru indică faptul că angajarea țintelor se realizează cel mai probabil manual, și nu prin intermediul unui sistem automat de control al focului.



Merită reamintit faptul că Lituania a anunțat transferul tunurilor antiaeriene Bofors L70 către Ucraina, ca parte a pachetului său de asistență militară, la începutul anului 2023. Și Țările de Jos au furnizat aceste sisteme Forțelor Armate Ucrainene.

Foto: 121 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Editor : Sebastian Eduard