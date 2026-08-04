Ucraina e „piesa cheie” în planul lui Putin de a recâștiga influenţa asupra fostelor state sovietice, spune Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este „piesa cheie” în eforturile preşedintelui rus Vladimir Putin de a restabili influenţa asupra fostelor state sovietice, relatează marţi Anadolu, potrivit Agerpres.

La o reuniune a ambasadorilor Ucrainei, Zelenski a declarat că obiectivul lui Putin este „să refacă ceea ce s-a destrămat”.

„Cu cât ţările din fosta Uniune Sovietică sunt mai puternice şi mai independente, cu atât îi va fi mai greu. Ucraina este piesa cheie în acest puzzle”, a spus el.

Zelenski a declarat că Putin vrea distrugă Ucraina, deoarece înfrângerea Kievului i-ar facilita Moscovei relaţiile cu celelalte state din spaţiul post-sovietic.

„Toată lumea înţelege acest lucru şi apreciază profund contribuţia Ucrainei - plătită cu un preţ atât de mare, cu vieţile cetăţenilor noştri - la independenţa altor state”, a mai spus el.

El a subliniat, de asemenea, importanţa consolidării legăturilor cu Azerbaidjanul, a cărui suveranitate şi integritate teritorială sunt susţinute de Ucraina.

„Anul acesta, după o pauză de mulţi ani în relaţiile noastre, am vizitat şi Armenia pentru prima dată. Toate acestea vor ajuta”, a mai spus Zelenski, adăugând că prezenţa Ucrainei în spaţiul post-sovietic contribuie la protejarea independenţei altor ţări.

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Editor : C.L.B.