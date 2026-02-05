Live TV

Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze, afirmă Zelenski. Câte aparate MiG-29 ar putea primi Ucraina

MiG - 29
Ucraina este pregătită să dea la schimb dronele sale pentru avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul polonez Donald Tusk.

Zelenski a declarat că cei doi lideri au discutat și despre dezvoltarea conectivității rețelei electrice între Polonia și Ucraina, al cărei sistem energetic a fost afectat de atacurile aeriene rusești din ultimele luni.

Tusk a sosit joi la Kiev într-o vizită care vine într-un moment critic, întrucât Ucraina continuă să se confrunte cu o iarnă grea, după ce atacurile repetate ale Rusiei au întrerupt furnizarea de încălzire și electricitate pentru mii de oameni.

Polonia a rămas în prim-planul sprijinului practic acordat vecinului său estic în ultimele săptămâni, livrând peste 400 de generatoare de energie electrică la Kiev și în zonele înconjurătoare pentru a ajuta locuitorii să facă față întreruperilor de curent și frigului extrem.

Vorbind alături de Zelenski, Tusk a anunțat că Polonia pregătește un nou pachet de ajutor în valoare de 200 de milioane de zloți (47,43 milioane de euro) pentru Ucraina, constând în principal din echipamente blindate.

El a adăugat că Polonia ar putea furniza avioane de vânătoare MiG-29 în orice moment, dar că Zelenski a indicat că Kievul acordă în prezent prioritate altor capacități de apărare aeriană.

Tusk a spus că va consulta oficialii polonezi cu privire la această chestiune și că îl va informa pe Zelenski luni.

Polonia are în acest moment 14 aparate MiG-29, 11 monocomandă, iar alte 3 pentru antrenament/dublăcomandă. Toate sunt modernizate și aduse în deplină capacitate de integrare cu standardele NATO.

Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi"


