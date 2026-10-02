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Ucraina explică situația avioanelor sale F-16 după ce au apărut informații privind probleme de mentenanță. Ce spune Kievul

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avioane f-16
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Din articol
O „provocare”

Ucraina a declarat vineri că foloseşte încă „intensiv” avioanele de vânătoare F-16, de fabricaţie americană şi furnizate de aliaţii săi occidentali, reacţionând la un articol apărut în presă conform căruia un număr mare de astfel de aparate de zbor au fost ţinute la sol din cauza unor probleme de întreţinere.

„Ucraina foloseşte intensiv flota sa de F-16 în condiţii dificile. Informaţiile apărute recent care susţin o disponibilitate extrem de redusă a aeronavelor şi întârzieri excesiv de lungi în ceea ce priveşte mentenanţa sunt pur şi simplu false”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhi Tihi, pe contul său de Twitter, relatează AFP, preluată de Agerpres. 

Ziarul american Wall Street Journal (WSJ) a relatat marţi că „majoritatea” avioanelor F-16 ale Ucrainei, pe care aceasta le foloseşte împotriva atacurilor aeriene ruseşti, sunt în prezent scoase din uz, în aşteptarea inspecţiilor obligatorii după 300 de ore de zbor, care vor fi efectuate de compania belgiană Sabena Aerospace Engineering.

Potrivit WSJ, compania belgiană se confruntă cu întârzieri semnificative.

Sabena Aerospace Engineering a negat joi aceste acuzaţii, declarând că este „foarte surprinsă” de „informaţiile eronate privind întârzieri semnificative în acest program critic de mentenanţă”.

O „provocare”

Purtătorul de cuvânt ucrainean a recunoscut că întreţinerea acestor aeronave a fost o „provocare”, în special pentru că sunt modele F-16 mai vechi, iar unele componente „nu mai sunt fabricate” şi sunt „din ce în ce mai greu de obţinut”.

Cu toate acestea, el a afirmat că „partenerii industriali” ai Kievului „nu numai că continuă să livreze avioane revizuite, dar o fac într-un ritm tot mai rapid”, îndemnând ca „dezinformarea să submineze acest sprijin vital”.

Aceste avioane F-16 vor fi „cele mai necesare” pentru Ucraina în timpul iernii, deoarece ţara se aşteaptă la o intensificare a atacurilor ruseşti împotriva infrastructurii sale energetice.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că Belgia va livra Kievului alte trei avioane F-16 până la sfârşitul anului.

Kievul le-a cerut mult timp aliaţilor săi occidentali să îi livreze avioane F-16, iar primul lot a sosit în Ucraina la mijlocul anului 2024.

Editor : C.S.

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