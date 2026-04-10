Live TV

Ucraina face schimb strategic cu statele din Golf: petrol și motorină în schimbul sprijinului militar

Data publicării:
zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina își securizează aprovizionarea cu combustibil printr-o serie de acorduri pe termen lung cu state din Golf, oferind în schimb sprijin militar și expertiză în combaterea dronelor. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că înțelegerile, încheiate pentru o perioadă de zece ani, vizează livrări de petrol și motorină, esențiale pentru Kiev, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii energetice, relatează Politico și News.ro.

Kievul a încheiat pacturi de apărare cu Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite în martie, dar detaliile acestor acorduri nu au fost dezvăluite la momentul respectiv. La acea vreme, roiurile de drone iraniene loveau regiunea, ca răspuns la atacurile americane şi israeliene.

Aliaţii din Orientul Mijlociu ai Washingtonului au apelat la Kiev pentru ajutor – doreau experienţa Ucrainei în combaterea dronelor, acumulată în cei patru ani de război cu Rusia.

Luna trecută, Zelenski a trimis peste 200 de soldaţi ucraineni din unităţile sale anti-dronă în Orientul Mijlociu, pentru a ajuta aceste ţări să respingă dronele Shahed ieftine ale Iranului – o variantă a celor cu care s-a confruntat Ucraina din partea Rusiei.

Vineri, Zelenski a explicat acordurile de apărare într-o conferinţă de presă. „Am încheiat acorduri pe zece ani cu trei ţări”, a precizat el, adăugând că, în schimbul împărtăşirii experienţei sale în luptă, Kievul va primi rachete de interceptare, asistenţă financiară şi, cel mai important, livrări de petrol şi motorină.

„În unele cazuri, primim ţiţei, care va fi livrat rafinăriilor din Europa pentru prelucrare”, a spus Zelenski. „În altele, vorbim despre produse finite – motorină”, a anunţat el.

Kievul se confruntă cu o penurie masivă de combustibil, din cauza atacurilor persistente ale Rusiei asupra depozitelor de combustibil şi a pericolului de a păstra cantităţi masive de combustibil într-o ţară aflată sub atac.

Preţurile la gazul ucrainean au crescut, de asemenea, vertiginos, în timp ce guvernul a recunoscut că se bazează pe furnizori străini pentru aproximativ 85% din stocurile sale de combustibil. Politico a relatat anterior modul în care soldaţii ucraineni raţionalizează motorina – utilizată pentru a alimenta maşinile de război mai grele, precum tancurile şi alte vehicule blindate de pe linia frontului.

Zelenski a adăugat că a asigurat suficient combustibil pentru anul viitor şi că sunt în curs de negociere acorduri similare cu Oman, Kuweit şi Bahrain.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fuel pump inserting into tank during refueling. Close-up of hand refilling vehicle with gasoline
Prețurile scapă de sub control în SUA. Inflația a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, pe fondul scumpirii petrolului
zelenski-scaled
Volodimir Zelenski avertizează: „Pentru ocuparea integrală a Donbasului, Putin trebuie să sacrifice până la un milion de vieți”
avion f-16 al poloniei
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Geneva
Zelenski: Vizita emisarilor Witkoff și Kushner în Ucraina este incertă, formatul negocierilor trilaterale rămâne neclar
Recomandările redacţiei
profimedia-0896348480
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
Gulf Cooperation Council (GCC) Leaders Summit 2023, Doha, Qatar - 03 Dec 2023
Statele din Golf își reevaluează strategia de securitate pe fondul...
mircea lucescu emanuel rosu
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat...
Ultimele știri
Israelul va crea 34 de noi colonii în Cisiordania ocupată, conform unei decizii luate în secret la începutul lui aprilie
Macron l-a invitat pe Trump la Palatul Versailles la o cină somptuoasă. Oficial al Casei Albe: Își dorește cu adevărat ca el să meargă
NATO este „în interesul Statelor Unite”, reafirmă Keir Starmer în urma criticilor aduse de Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
De ce a refuzat Mircea Lucescu să antreneze o națională care avea în componență și un Balon de Aur. Rolul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dinamo, aproape de tragedie în Vinerea Mare! „Câinii” au scăpat ca prin minune de un accident aviatic. Video
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
România schimbă radical piața second-hand: limită de două mașini pe an și reguli dure pentru importuri
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Chiar nu și-a putut stăpâni emoțiile!" Răzvan Lucescu, discurs impresionant la înmormântarea lui Mircea...
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...