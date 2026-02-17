Live TV

Ucraina formează o nouă escadrilă internațională de avioane F-16, cu piloți ucraineni și occidentali

Avion F-16
Foto: Profimedia
Operează sub comanda Forțelor Aeriene Ucrainene Avantajul cheie al Occidentului

Ucraina a creat o escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16 care include atât piloți ucraineni, cât și occidentali - americani și olandezi - potrivit unui raport publicat de publicația franceză Intelligence Online. Piloții occidentali, care lucrează pe baza unor contracte temporare, îi ajută pe piloții ucraineni să stăpânească avantajele tehnice ale aeronavei, scrie TVPWorld.

Unitatea a fost creată „în ultimele săptămâni” de către Forțele Aeriene Ucrainene pentru a fi utilizată imediat. Escadrila internațională joacă în prezent un rol central în apărarea aeriană a regiunii Kiev, pe care Rusia o atacă cu drone și rachete, potrivit Intelligence Online.

Unitatea include piloți americani care „au efectuat numeroase misiuni de luptă în Afganistan” și un veteran occidental care a efectuat misiuni în Orientul Mijlociu înainte de a se alătura misiunii din Ucraina. Printre piloții olandezi se află absolvenți ai „școlilor europene de luptă aeriană de renume, cunoscute pentru pregătirea avansată în domeniul interceptării și războiului aerian modern”.

Operează sub comanda Forțelor Aeriene Ucrainene

Unitatea este descrisă ca operând sub comanda Forțelor Aeriene Ucrainene și ajutând la apărarea regiunii Kiev împotriva atacurilor regulate cu rachete și drone rusești.

Potrivit raportului Intelligence Online publicat luni, escadrila a fost formată „în ultimele săptămâni” și operează de atunci.

Raportul spune că unitatea interceptează rachete de croazieră rusești, precum Kalibr și Kh-101, precum și drone.

Publicația menționează că escadrila include piloți americani și olandezi cu experiență de luptă și pregătire extinsă.

Piloții străini ar efectua adesea patrule nocturne, când Rusia lansează frecvent atacuri cu drone și rachete împotriva orașelor și infrastructurii.

Avantajul cheie al Occidentului

Unul dintre avantajele cheie pe care le aduc veteranii occidentali, potrivit raportului, este experiența lor în utilizarea sistemelor avansate de țintire și senzori instalate pe avioanele moderne F-16, cum ar fi podul de țintire Lockheed Martin Sniper, capabil să identifice și să angajeze ținte care se mișcă rapid în condiții meteorologice nefavorabile, la distanță mare.

Potrivit publicației, echipajele ucrainene erau deja familiarizate cu unele părți ale acestor sisteme, dar „doar parțial, din cauza lipsei unei pregătiri de mai mulți ani pe acest tip de sisteme occidentale”.

Ucraina susține de mult timp că avioanele sale mai vechi, proiectate în perioada sovietică, nu dispun de avionica modernă necesară pentru a contracara armele rusești. Țările occidentale, printre care Olanda, Danemarca și Statele Unite, au sprijinit programele de pregătire pentru integrarea piloților ucraineni în operațiunile cu avioane F-16.

Kievul nu a confirmat public existența escadrilei internaționale despre care s-a relatat.

 

