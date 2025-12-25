Live TV

Video Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu drone asupra armatei

Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Atac ucrainean cu drone. Foto: captură video
O unitate a Gărzii de Frontieră ucrainene a distrus un tanc rus, un tun de artilerie și mai multe vehicule, într-o operațiune îndrăzneață cu drone, relatează TVPWorld.

Imagini video dramatice filmate din perspectiva pilotului, postate în dimineața de Crăciun de unitatea de atac „Furia” a Brigăzii de Gărzi de Frontieră „Hart”, arată dronele țintind și bombardând pozițiile inamice din regiunea Slobojanșcina din nord-estul Ucrainei, unde forțele ruse încercau să construiască poziții ofensive.

Regiunea „Slobojanșcina de Sud”, situată la granița cu Rusia, a fost scena unor încercări intense ale Rusiei de a construi puncte de „plecare” pentru ofensive de iarnă.

Prin țintirea logisticii și artileriei, armata ucraineană încearcă să perturbe aceste pregătiri înainte ca forțele ruse să poată traversa granița în masă.

Unitatea „Furia” are sarcina specifică de a efectua misiuni de recunoaștere și atac folosind vehicule aeriene fără pilot pentru a degrada logistica și sprijinul de foc al Rusiei în apropierea frontierei.

Aceasta nu este prima operațiune de succes a Brigăzii „Hart”, care a desfășurat o serie de operațiuni cu drone în regiunea Harkov în noiembrie și decembrie, înregistrând lovituri semnificative, inclusiv un sistem rus de supraveghere cu rază lungă de acțiune Murom-M.

