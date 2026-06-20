Ucraina, în alertă: Zelenski avertizează că Rusia se pregătește de un nou atac masiv. La Kiev răsună sirene de raid aerian

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cetățeni să fie vigilenți în noaptea de sâmbătă spre duminică, afirmând că Rusia pregătește lansarea unui nou atac de amploare, relatează Kyiv Independent.

„În această noapte și în orele următoare trebuie să acordăm o atenție deosebită alertelor de raid aerian”, a spus Zelenski sâmbătă, în mesajul său de seară. „Rușii au pregătit un nou atac masiv. Vă rog, rămâneți în siguranță.”

În timp ce Zelenski și-a transmis avertismentul către populația civilă ucraineană, la Kiev a fost activată o alertă aeriană.

Avertismentul liderului de la Kiev vine la câteva zile după ce Ucraina a lansat două atacuri masive cu drone asupra Moscovei într-o singură săptămână, ceea ce a determinat Kremlinul să promită represalii.

Citește și: FOTO Cum arată rafinăria lovită din Moscova. Imagini după cel mai mare atac cu drone asupra capitalei Rusiei de la începutul războiului

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a amenințat pe 18 iunie cu noi atacuri asupra „țintelor de care depinde direct eficiența de luptă a forțelor armate ucrainene”, declarațiile sale fiind un răspuns la cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului.

Atacul a scos din funcțiune rafinăria de petrol din Moscova, agravând o penurie națională de combustibil și acoperind orașul cu fum.

Zelenski a declarat că atacurile asupra Moscovei reprezintă un „răspuns just la loviturile rusești”, care s-au intensificat în primăvara lui 2026. Două atacuri masive cu rachete asupra Kievului în iunie au provocat distrugeri semnificative asupra unor obiective culturale și istorice, inclusiv Lavra Peșterilor din Kiev — sit UNESCO și unul dintre cele mai importante simboluri religioase ale Ucrainei.

Avertisment pentru Belarus

Discursul lui Zelenski a inclus și un alt avertisment — adresat Belarusului.

„Ucraina a semnalat în repetate rânduri că implicarea Belarusului în acest război de partea Rusiei ar putea duce la consecințe extrem de periculoase”, a spus el.

Zelenski a susținut că Kievul are informații despre echipamente militare amplasate de-a lungul frontierei Belarus–Ucraina, folosite pentru a ajuta forțele ruse să lanseze atacuri cu drone asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra regiunilor Jîtomîr, Rivne și Volîn.

„Belarus mai are timp să demonteze acest echipament”, a spus el. „Avem cunoștință și despre fiecare fabrică din Belarus care lucrează pentru Rusia și sprijină acest război.”

Declarațiile vin la o zi după ce Zelenski i-a transmis un ultimatum liderului belarus Aleksandr Lukașenko, afirmând că Minsk are o săptămână pentru a îndepărta echipamentele, altfel Ucraina va acționa singură. Comentariile reprezintă unul dintre cele mai directe avertismente publice ale Kievului la adresa Belarusului de la începutul invaziei ruse la scară largă din februarie 2022.

Editor : C.S.