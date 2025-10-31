Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk

Armata ucraineană caută modalităţi de a contracara noua tactică a „infiltrărilor” folosită de trupele ruse, tactică ce presupune folosirea unor grupuri mici de infanterie care se strecoară prin defensiva lacunară a unităţilor ucrainene, în timp ce unele dintre acestea din urmă sunt cel puţin semi-încercuite pe sectoarele de front din zona oraşelor Pokrovsk şi Kupiansk, relatează vineri agenţia EFE.

Înaintarea trupelor ruse în aceste două oraşe a fost realizată cu ajutorul a numeroase grupuri de asalt formate din numai doi, trei sau cinci soldaţi, uneori chiar şi un singur soldat, care avansează încercând să evite luptele directe cu grupuri de soldaţi ucraineni mai numeroşi, estompând astfel linia de contact şi perturbând defensiva ucraineană.

Această tactică este un răspuns la utilizarea masivă a dronelor, care a transformat radical câmpul de luptă şi a făcut în mare măsură ineficiente atacurile frontale masive, notează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit soldaţilor ucraineni de pe frontul de la Pokrovsk, în loc să lupte pentru fiecare clădire şi să se angajeze în schimburi de focuri directe, prioritatea ruşilor este să evite să fie detectaţi de către dronele ucrainene.

În acest scop, ruşii se deplasează în grupuri cât mai mici posibil, uneori se deghizează în civili, se ascund în clădiri şi folosesc uniforme speciale care pe timp de noapte îi fac mai puţin vizibili pentru dispozitivele cu termoviziune folosite de ucraineni, depăşiţi numeric de cei ruşi.

În loc să cucerească părţi ale oraşului, trupele ruse îşi propun să avanseze cât mai mult posibil pentru a tăia liniile de aprovizionare vitale, potrivit corpului armatei ucrainene responsabil cu apărarea oraşului Pokrovsk. Dacă reuşesc să înainteze astfel, infanteria şi dronele ruseşti ar putea în cele din urmă să anihileze mai uşor luptătorii ucraineni. De asemenea, pe măsură ce înaintează, soldaţii ruşi, ajutaţi de drone şi de avioane pentru atac la sol, prioritizează eliminarea operatorilor de drone ucraineni, care de obicei se află la câţiva kilometri în spatele liniei frontului. Rezultatul este că poziţiile ambelor tabere ajung să se împletească, fără linii de demarcaţie clare.

În acest tablou avem şi descrierile diferite ale situaţiei frontului la Pokrovsk şi Kupiansk de către cele două tabere. În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin afirmă că unităţi ucrainene sunt încercuite acolo şi le îndeamnă să se predea, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, neagă acest lucru, dar admit infiltrarea a circa 200 de soldaţi ruşi în oraşul Pokrovsk şi dominaţia aeriană a dronelor ruseşti în zonă.

Însă prin „încercuire” ruşii descriu mai degrabă o situaţie tactică în care trupele inamice nu sunt încercuite complet, ci doar parţial, dar căile lor de evacuare şi aprovizionare rămase se află în bătaia artileriei şi a dronelor ruseşti.

Deşi dronele ucrainene distrug multe grupuri ruseşti de infiltrare, unele reuşesc să treacă nedetectate, profitând de ceaţă şi ploaie şi deplasându-se foarte încet, uneori zile întregi pentru a parcurge numai câţiva kilometri.

Soldaţii ucraineni şi analiştii militari sunt de acord că această tactică poate provoca pierderi grele unităţilor ruse, ai cărei soldaţi sunt descrişi drept „sinucigaşi” de Oleksi Melnik, analist ucrainean de securitate internaţională la Centrul Razumkov.

Acesta subliniază însă că în unele părţi ale frontului soldaţii ruşi sunt de opt ori mai numeroşi decât cei ucraineni, prin urmare, pentru a opri inamicul, Ucraina ar trebui în mod ideal să construiască o linie defensivă stratificată şi puternic minată, precum cea folosită de Rusia pentru a respinge contraofensiva ucraineană din vara anului 2023.

Totuşi, prezenţa peste tot a dronelor precise şi letale face ca orice concentrare semnificativă de forţe să fie contraproductivă, a avertizat fostul comandant-şef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi.

Soldaţii ucraineni stau în prezent luni la rând în poziţii subterane, separate de sute de metri, lăsând breşe semnificative în poziţiile lor, ceea ce favorizează infiltrările ruseşti. Efectivele insuficiente ale infanteriei ucrainene exacerbează problema, iar tactica de infiltrare rusească riscă să ofere în cele din urmă armatei invadatoare un avantaj clar după multe luni de impas teritorial, adaugă Zalujnîi.

Totuşi, această tactică are şi dezavantaje pentru atacatori, explică Oleksandr Solonko, un operator ucrainean de drone care luptă pe frontul de la Pokrovsk. Astfel, cu cât forţele ruseşti sunt mai fragmentate, cu atât este mai dificilă coordonarea şi aprovizionarea lor. Pe de altă parte, forţele ucrainene pot pătrunde mai adânc în poziţiile ruseşti şi le pot ameninţa logistica.

Deşi, cel puţin deocamdată, tactica rusească a infiltrărilor nu a condus la o victorie decisivă, armata ucraineană caută acum soluţii împotriva ei. Potrivit publicaţiei analitice Textîi, numărul dronelor şi abilităţile operatorilor acestora rămân elementul cheie al apărării, alături de câmpurile minate şi sârma ghimpată, iar în condiţii meteorologice mai nefavorabile este nevoie de desfăşurări suplimentare de infanterie, tancuri şi artilerie. Pe termen lung, dezvoltarea unui sistem de drone semi-autonom, bine coordonat, este singura soluţie, estimează generalul Zalujnîi.

