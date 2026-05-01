Live TV

Ucraina începe o reformă a forţelor armate. Zelenski anunță solde mai mari și demobilizări treptate

Data publicării:
președintele Ucrainei înconjurat de militari, într-o vizită la o bază militară
Foto: Profimedia Images

Ucraina începe o reformă a forţelor armate, inclusiv prin sporuri salariale pentru militarii de pe front şi demobilizări pe etape, a anunţat vineri preşedintele țării, Volodimir Zelenski.

Şeful statului doreşte în special consolidarea sistemului de contracte prin garantarea unor condiţii clar definite şi garantate privind durata serviciului militar.

De anul acesta, va fi posibilă de asemenea demobilizarea treptată a celor înrolaţi mai devreme în timpul războiului declanşat de invazia rusă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Zelenski nu a dat alte detalii privind această măsură foarte solicitată. Legislaţia actuală nu permite demobilizarea decât după încetarea legii marţiale, aflată în vigoare din 2022.

Salariul minim în armată pentru necombatanţi urmează să crească de la 20.000 de hrivne (390 de euro) la 30.000 de hrivne (circa 580 de euro), arată datele ministerului apărării de la Kiev. Zelenski a afirmat că pentru combatanţi sumele vor fi „de câteva ori mai mari".

Detaliile reformei urmează să fie finalizate luna aceasta, iar primele rezultate se vor vedea în iunie, a mai spus şeful statului.

Majoritatea noilor recruţi din armata ucraineană provin din rândul celor mobilizaţi obligatoriu. Sistemul este marcat de scandaluri şi criticat pentru inechitate, corupţie şi ineficienţă, arată AFP. Autorităţile au încearcă să atragă soldaţi pe bază de contract, oferind stimulente financiare în special pentru cei din categoria de vârstă 18-24 de ani şi deschizând birouri de recrutare în străinătate. Până în prezent, aceste eforturi nu au avut efectul dorit.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

