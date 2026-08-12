Ucraina încetează atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiisk, la cererea SUA (FT)

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreşedintelui SUA, JD Vance, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni, transmite Reuters.

Potrivit publicaţiei, solicitarea de luna trecută a survenit pe fondul preocupării SUA că Ucraina destabilizează pieţele petroliere şi afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor care transportă ţiţei din Kazahstan către un terminal al Caspian Pipeline Consortium (CPC) din respectivul port.

Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-ruseşti, cu condiţia ca acestea din urmă să nu fie vizate de sancţiuni ucrainene şi să nu transporte petrol sau mărfuri ruseşti, a adăugat publicația.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi biroul lui Vance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta, iar Reuters notează că nu a putut verifica imediat informaţia.

Forţele ucrainene şi-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti şi a altor obiective, într-un efort despre care Kievul afirmă că vizează să priveze Rusia de resursele necesare finanţării armatei sale.

Terminalul de cereale Novorossiisk din Rusia îşi suspendă activitatea în urma unui atac cu drone ucrainene

Terminalul de cereale din Novorossiisk, Rusia, şi-a întrerupt activitatea ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene din timpul nopţii, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă din industrie, iar Demetra Holding, proprietarul terminalului, a confirmat că acesta a fost avariat în urma atacului.

„Terminalul şi-a suspendat activitatea, iar evaluarea pagubelor este în curs”, a declarat sursa, care a dorit să rămână anonimă din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Un purtător de cuvânt al Demetra Holding s-a limitat să declare că terminalul a suferit pagube nespecificate şi a refuzat să ofere alte comentarii.

Fragmente de drone au avariat şase clădiri rezidenţiale în oraşul-port rusesc Novorossiisk, situat la Marea Neagră, potrivit primarului acestui important centru de export de mărfuri. Şase persoane ar fi fost rănite.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că a interceptat şi a distrus 502 drone ucrainene deasupra unor regiuni diferite în cursul nopţii şi că a lovit un depozit de combustibil din portul Odesa, despre care a afirmat că era folosit pentru aprovizionarea armatei ucrainene.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au dus la reducerea cu până la o cincime a volumului de petrol încărcat prin terminalul CPC în luna iulie, potrivit a patru surse informate, în contextul în care războiul dintre Rusia şi Ucraina afectează vânzările Kazahstanului şi ale marilor companii petroliere occidentale.

Kazahstanul, care depinde de ruta CPC pentru exporturile de ţiţei, a înregistrat o scădere de 14% a producţiei de petrol în iulie faţă de iunie, au precizat sursele. Chevron şi Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care îşi desfăşoară activitatea în această ţară.

Un oficial american a confirmat pentru publicaţie că administraţia a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra navelor non-ruseşti din Marea Neagră.

Editor : A.C.