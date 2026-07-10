Ucraina înființează un comandament special pentru „atacuri cu rază lungă” asupra Rusiei. Ce prevede decretul semnat de Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret de înființare a Comandamentui de Atac cu Rază Lungă în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, menit să slăbească și mai mult capacitățile Rusiei, informează Ukrainska Pravda.

„Astăzi am semnat un decret prin care se înființează un comandament special în cadrul Forțelor Armate – Comandamentul de Atac cu Rază Lungă de Acțiune, practic un comandament pentru impact global asupra Rusiei în acest război”, a afirmat Volodimir Zelenski.

„Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile pentru a reduce și mai semnificativ potențialul beligerant al Rusiei. Comandantul în această zonă va fi un lider puternic, cu cel mai înalt nivel de experiență”, a completat liderul de la Kiev.

Decretul prevede că acest comandament este înființat „pentru a spori eficacitatea atacurilor la distanță, a reduce capacitatea inamicului de a purta război împotriva Ucrainei și a submina potențialul său militar”.

Președintele a cerut ministrului Apărării și comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei să prezinte un candidat pentru numirea în funcția de comandant al Comandamentului de Atac cu Rază Lungă.

Citește și:

Zelenski anunță reformarea forțelor ucrainene de asalt, după ce peste 20 de recruți au murit în timpul antrenamentului de bază

Editor : Ș.R.