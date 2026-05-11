Ucraina înregistrează zeci de cazuri de hantavirus în fiecare an, susține Centrul de Sănătate Publică ucrainean

Ucraina înregistrează anual zeci de cazuri de infecţie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni. Mykola Hanich, purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean, a făcut anunţul în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Ukrinform.

El a explicat că infecţia poate apărea prin praf, suprafeţe contaminate sau alimente expuse la excremente de animale.

Pentru a reduce riscul de infecţie, oamenilor li se recomandă să nu măture zonele în care ar putea fi prezente rozătoare, deoarece acest lucru poate ridica praful contaminat în aer. În schimb, se recomandă curăţarea umedă cu dezinfectanţi şi utilizarea mănuşilor, a spus purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică.

Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius în Oceanul Atlantic, provocând moartea a trei persoane. Conform itinerariului navei publicat pe site-ul său web, MV Hondius a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, la 20 martie şi urma să-şi încheie călătoria în Capul Verde la 4 mai.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Africa de Sud, Foster Mohale, a declarat că la bordul navei se aflau aproximativ 150 de turişti din diverse ţări.

Doi pasageri de pe nava de croazieră Hondius au fost diagnosticaţi oficial cu hantavirus după ce au fost evacuaţi spre Ţările de Jos.

Un cetăţean elveţian care a călătorit în America de Sud pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a fost testat pozitiv pentru virus după întoarcerea acasă şi se află în prezent sub tratament.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că printre membrii echipajului navei MV Hondius se află cinci cetăţeni ucraineni şi că nu au existat semne de deteriorare a stării lor de sănătate.

Duminică, nava MV Hondius a ajuns în portul Tenerife din Spania.

