Ucraina intenționează să pună marți în funcțiune conducta „Drujba”

Kievul intenționează să pună în funcțiune conducta „Drujba” marți, potrivit a doi oficiali europeni care au vorbit în exclusivitate pentru TVP World, pe fondul speranțelor că împrumutul vital de 90 de miliarde de euro din partea UE, necesar pentru a menține funcționarea Ucrainei în timp ce aceasta se luptă cu Rusia, va fi deblocat în zilele următoare.

Sursele au declarat pentru TVP World că au fost planificate teste tehnice pe conducta care transportă țiței din Rusia către Ungaria și Slovacia, după care Ucraina spera să o pună în funcțiune marți.

Măsura ar deschide calea pentru ca Budapesta să-și ridice veto-ul care blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro facilitat de Comisia Europeană pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

Conflictul dintre Ungaria și Ucraina

Ungaria și Ucraina sunt în conflict de când fluxul de petrol prin „Drujba” a încetat în ianuarie.

Kievul a susținut că închiderea conductei s-a datorat unui atac cu drone rusești, dar guvernul pro-Moscova al lui Viktor Orbán din Ungaria a acuzat Kievul de „șantaj energetic”.

Orbán și-a exercitat dreptul de veto în cadrul Consiliului European pentru a bloca aprobarea celor 90 de miliarde de euro de care Kievul are nevoie urgentă, promițând că va obstrucționa procesul până la redeschiderea conductei.

Într-o scrisoare adresată luni președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán, care a fost înlăturat de la putere în urma alegerilor din 12 aprilie, a declarat că Budapesta va accepta „fără întârziere” un amendament la bugetul blocului „dacă transferul de petrol prin conductă Drujba va fi restabilit”.

Un oficial european a declarat pentru TVP World că detaliile sunt încă în curs de elaborare, dar că banii vor fi probabil deblocați în viitorul apropiat.

Un vot crucial pe această temă ar putea avea loc încă de miercuri, potrivit unui purtător de cuvânt al președinției UE, deținută în prezent de Cipru.

Odată ce împrumutul va fi aprobat, plata fondurilor ar putea avea loc în decurs de una sau două săptămâni, potrivit corespondentului internațional al TVP World, Alex Cadier, care a dat știrea despre redeschiderea preconizată a conductei.

