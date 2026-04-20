Ucraina intenționează să pună marți în funcțiune conducta „Drujba”

Conducta Drujba. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Conflictul dintre Ungaria și Ucraina

Kievul intenționează să pună în funcțiune conducta „Drujba” marți, potrivit a doi oficiali europeni care au vorbit în exclusivitate pentru TVP World, pe fondul speranțelor că împrumutul vital de 90 de miliarde de euro din partea UE, necesar pentru a menține funcționarea Ucrainei în timp ce aceasta se luptă cu Rusia, va fi deblocat în zilele următoare.

Sursele au declarat pentru TVP World că au fost planificate teste tehnice pe conducta care transportă țiței din Rusia către Ungaria și Slovacia, după care Ucraina spera să o pună în funcțiune marți.

Măsura ar deschide calea pentru ca Budapesta să-și ridice veto-ul care blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro facilitat de Comisia Europeană pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

Ungaria și Ucraina sunt în conflict de când fluxul de petrol prin „Drujba” a încetat în ianuarie.

Kievul a susținut că închiderea conductei s-a datorat unui atac cu drone rusești, dar guvernul pro-Moscova al lui Viktor Orbán din Ungaria a acuzat Kievul de „șantaj energetic”.

Orbán și-a exercitat dreptul de veto în cadrul Consiliului European pentru a bloca aprobarea celor 90 de miliarde de euro de care Kievul are nevoie urgentă, promițând că va obstrucționa procesul până la redeschiderea conductei.

Într-o scrisoare adresată luni președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán, care a fost înlăturat de la putere în urma alegerilor din 12 aprilie, a declarat că Budapesta va accepta „fără întârziere” un amendament la bugetul blocului „dacă transferul de petrol prin conductă Drujba va fi restabilit”.

Un oficial european a declarat pentru TVP World că detaliile sunt încă în curs de elaborare, dar că banii vor fi probabil deblocați în viitorul apropiat.

Un vot crucial pe această temă ar putea avea loc încă de miercuri, potrivit unui purtător de cuvânt al președinției UE, deținută în prezent de Cipru.

Odată ce împrumutul va fi aprobat, plata fondurilor ar putea avea loc în decurs de una sau două săptămâni, potrivit corespondentului internațional al TVP World, Alex Cadier, care a dat știrea despre redeschiderea preconizată a conductei.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Rumen Radev.
4
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
Te-ar putea interesa și:
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Donald Trump anunță că armistițiul va expira „miercuri seara, ora Washingtonului”
conducta drujba
Peter Magyar cere Ucrainei să grăbească redeschiderea conductei petroliere Drujba
rumen radev face declaratii
UE are nevoie de „parteneri de încredere”, îi transmite Germania lui Rumen Radev, câştigătorul eurosceptic al alegerilor în Bulgaria
donald trump
Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan
Peter Magyar
Primele nume din viitorul Guvern al Ungariei au fost anunțate de Peter Magyar, viitorul prim-ministru
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce PSD i-a retras sprijinul...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și...
Ilie Bolojan
Surse: Dacă Guvernul va pica la moțiune, liberalii care îl contestă...
sorin grindeanu PSD_VOT_2_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune în ce condiții ar accepta să devină premier. Ce spune...
Ultimele știri
Cuba confirmă discuţii „recente” la Havana cu Statele Unite
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan
România își promovează industria de apărare la NATO. Oana Țoiu: „Am trecut la statutul de furnizor de soluții”
Citește mai multe
