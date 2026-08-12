Live TV

Ucraina își adaptează tactica în fața atacurilor rusești cu rachete balistice. Schimbarea făcută de Kiev pe neanunțate

Data publicării:
Rachetă Iskander
Rachetele balistice rusești devin tot mai greu de interceptat, în timp ce stocurile de rachete PAC-3 ale Kievului sunt aproape epuizate. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Livrările de rachete pentru Ucraina au scăzut dramatic Rusia accelerează producția de rachete balistice

Ucraina a încetat să mai raporteze cifrele privind rachetele rusești interceptate, pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile balistice, iar Kievul se confruntă cu o penurie tot mai mare de rachete interceptoare pentru apărarea aeriană, scrie Kyiv Post. Având în vedere cererea mare de rachete Patriot, Ucraina se bazează din ce în ce mai mult pe sprijinul occidental, intensificând în același timp propriile atacuri de lungă distanță pe teritoriul Rusiei.

Ucraina a încetat să mai raporteze public câte rachete lansează Rusia în timpul atacurilor majore, în timp ce Kievul se străduiește să obțină mai multe rachete de apărare aeriană de la aliați, pe fondul unei creșteri accentuate a atacurilor cu rachete rusești.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat marți că forțele lor au doborât 98 din cele 120 de drone rusești lansate peste noapte, dar nu au dezvăluit și câte rachete au fost lansate sau interceptate, chiar dacă Zaporojie, regiunea Dnipropetrovsk și Kievul au fost ținta a peste o duzină de rachete balistice, inclusiv rachete KN-23 de fabricație nord-coreeană, care au ucis nouă persoane, potrivit Kyiv Post.

Această schimbare vine în urma unei decizii luate cu câteva zile în urmă de a nu mai raporta interceptările rachetelor balistice rusești. Hotărârea a fost luată după un atac de amploare de săptămâna trecută, în cadrul căruia Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 28 de rachete balistice lansate asupra țării.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Bloomberg că forțele aeriene și-au modificat formatul de raportare ca măsură de securitate, ca răspuns la atacurile Rusiei. Sursa a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public această chestiune.

Livrările de rachete pentru Ucraina au scăzut dramatic

Ucraina solicită urgent sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete de la aliații săi occidentali, în special rachete de interceptare pentru sistemul Patriot de fabricație americană, care rămâne cea mai eficientă apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești.

Cererea de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană a crescut la nivel global pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce îngreunează eforturile Kievului de a-și reface stocurile, în contextul în care Rusia își intensifică campania aeriană.

Un atac cu rachete rusești a avariat marți clădirea unui spital și mai multe clădiri comerciale din Kiev, a declarat președintele Volodimir Zelensky pe rețeaua X.

Zaporojie a fost, de asemenea, ținta unor rachete balistice furnizate de Coreea de Nord și a rachetelor de croazieră hipersonice rusești „Zircon”, a adăugat acesta.

Rezervele de apărare aeriană ale Ucrainei au scăzut deja drastic. Zelenski declara pe 5 august că livrările de rachete de apărare aeriană din partea aliaților au fost de trei ori mai mici în prima jumătate a anului 2026 decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Rusia accelerează producția de rachete balistice

Ucraina a interceptat doar 29 din cele 195 de rachete balistice rusești lansate în iulie, în timp ce alte 40 nu și-au atins țintele, potrivit datelor Ministerului Apărării din Ucraina.

Rusia încearcă în prezent să-și tripleze aproape numărul de rachete balistice pe care le poate lansa simultan împotriva Ucrainei, potrivit maiorului Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

În prezent, Rusia poate lansa o salvă simultană de aproximativ 77 de rachete balistice și încearcă să crească această cifră la 200, a declarat Brovdi într-un interviu acordat agenției Associated Press. Cu toate acestea, el nu a precizat un termen pentru atingerea acestei capacități.

Brovdi a descris această potențială creștere ca fiind unul dintre punctele cele mai vulnerabile ale Ucrainei, întrucât Kievul se confruntă cu o penurie de rachete de interceptare Patriot - singurele rachete de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice.

„Chiar dacă vor reuși să lanseze doar jumătate din acest număr, toate rachetele se vor îndrepta spre noi”, a spus Brovdi.

El a afirmat că singura modalitate de a reduce capacitatea Rusiei de a lansa salve atât de mari ar fi lovirea instalațiilor implicate în producția de rachete.

Capacitatea tot mai mare a Rusiei de a penetra apărarea aeriană ucraineană a devenit o preocupare centrală, pe măsură ce Moscova își adaptează campania de atacuri.

„Forțele ruse își reorientează prioritățile în ceea ce privește producția sistemelor de atac cu rază lungă de acțiune, concentrându-se pe cele care pot penetra mai fiabil apărarea aeriană ucraineană”, a declarat marți Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA.

Kremlinul pare să creadă că lipsa rachetelor interceptoare din Ucraina poate fi exploatată pentru a-și susține atacurile și a evita să facă concesii semnificative în cadrul negocierilor, a afirmat institutul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dejeanul
1
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
politist radar
3
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
4
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
vremea-in-august
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni din august și unde va ploua. Prognoza...
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Digi Sport
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachetă lansată de sistemul Patriot
Micul aparat care ar putea decide soarta Ucrainei: Ce componentă a sistemului Patriot se tem americanii că va ajunge în mâinile Rusiei
Tancuri K2 fabricate în Coreea de Sud
Coreea de Sud îl refuză pe Zelenski: nu va trimite arme Ucrainei. Cum își motivează decizia
drona militara Shahed in aer
Alertă în Republica Moldova: o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Ce spun autoritățile
EU Army concept. European Union flag and faded soldier with crossed arms. 3d illustration
Generația Z în armată. Cine sunt tinerii europeni care se înrolează în serviciul militar și ce îi motivează: „Este extrem de incitant”
drona in zbor
Ce mesaj i-a transmis Sofia ambasadoarei Ucrainei, după ce o dronă a intrat în Bulgaria și s-a prăbușit lângă România
Recomandările redacţiei
ccr curtea constitutionala
CCR analizează, astăzi, noua Lege ANI. Mandatele aleşilor și...
Biserică Germania
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar...
erdogn alianta mecca
„NATO al musulmanilor sunniți”: ce ar putea reprezenta noul pact de...
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în...
Ultimele știri
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan
Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa, Georgina Rodríguez
Barack Obama lansează un podcast despre cărţile care „i-au modelat viziunea asupra lumii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
De ce întârzie, de fapt, deciziile VAR în SuperLiga! Cristi Balaj dezvăluie problema CCA: „Defecțiuni ale...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Sepsi dacă nu mai vin bani de la Budapesta. Laszlo Dioszegi, detalii...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Care sunt pașii într-o criză energetică. Când se ajunge la limitarea consumului și cine este deconectat...
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Unde au intrat deja pensiile pe card? Banii intră în funcție de banca la care pensionarii au cont
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată