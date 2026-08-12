Ucraina își adaptează tactica în fața atacurilor rusești cu rachete balistice. Schimbarea făcută de Kiev pe neanunțate

Ucraina a încetat să mai raporteze cifrele privind rachetele rusești interceptate, pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile balistice, iar Kievul se confruntă cu o penurie tot mai mare de rachete interceptoare pentru apărarea aeriană, scrie Kyiv Post. Având în vedere cererea mare de rachete Patriot, Ucraina se bazează din ce în ce mai mult pe sprijinul occidental, intensificând în același timp propriile atacuri de lungă distanță pe teritoriul Rusiei.

Ucraina a încetat să mai raporteze public câte rachete lansează Rusia în timpul atacurilor majore, în timp ce Kievul se străduiește să obțină mai multe rachete de apărare aeriană de la aliați, pe fondul unei creșteri accentuate a atacurilor cu rachete rusești.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat marți că forțele lor au doborât 98 din cele 120 de drone rusești lansate peste noapte, dar nu au dezvăluit și câte rachete au fost lansate sau interceptate, chiar dacă Zaporojie, regiunea Dnipropetrovsk și Kievul au fost ținta a peste o duzină de rachete balistice, inclusiv rachete KN-23 de fabricație nord-coreeană, care au ucis nouă persoane, potrivit Kyiv Post.

Această schimbare vine în urma unei decizii luate cu câteva zile în urmă de a nu mai raporta interceptările rachetelor balistice rusești. Hotărârea a fost luată după un atac de amploare de săptămâna trecută, în cadrul căruia Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 28 de rachete balistice lansate asupra țării.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Bloomberg că forțele aeriene și-au modificat formatul de raportare ca măsură de securitate, ca răspuns la atacurile Rusiei. Sursa a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public această chestiune.

Livrările de rachete pentru Ucraina au scăzut dramatic

Ucraina solicită urgent sisteme suplimentare de apărare aeriană și rachete de la aliații săi occidentali, în special rachete de interceptare pentru sistemul Patriot de fabricație americană, care rămâne cea mai eficientă apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești.

Cererea de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană a crescut la nivel global pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce îngreunează eforturile Kievului de a-și reface stocurile, în contextul în care Rusia își intensifică campania aeriană.

Un atac cu rachete rusești a avariat marți clădirea unui spital și mai multe clădiri comerciale din Kiev, a declarat președintele Volodimir Zelensky pe rețeaua X.

Zaporojie a fost, de asemenea, ținta unor rachete balistice furnizate de Coreea de Nord și a rachetelor de croazieră hipersonice rusești „Zircon”, a adăugat acesta.

Rezervele de apărare aeriană ale Ucrainei au scăzut deja drastic. Zelenski declara pe 5 august că livrările de rachete de apărare aeriană din partea aliaților au fost de trei ori mai mici în prima jumătate a anului 2026 decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Rusia accelerează producția de rachete balistice

Ucraina a interceptat doar 29 din cele 195 de rachete balistice rusești lansate în iulie, în timp ce alte 40 nu și-au atins țintele, potrivit datelor Ministerului Apărării din Ucraina.

Rusia încearcă în prezent să-și tripleze aproape numărul de rachete balistice pe care le poate lansa simultan împotriva Ucrainei, potrivit maiorului Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

În prezent, Rusia poate lansa o salvă simultană de aproximativ 77 de rachete balistice și încearcă să crească această cifră la 200, a declarat Brovdi într-un interviu acordat agenției Associated Press. Cu toate acestea, el nu a precizat un termen pentru atingerea acestei capacități.

Brovdi a descris această potențială creștere ca fiind unul dintre punctele cele mai vulnerabile ale Ucrainei, întrucât Kievul se confruntă cu o penurie de rachete de interceptare Patriot - singurele rachete de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice.

„Chiar dacă vor reuși să lanseze doar jumătate din acest număr, toate rachetele se vor îndrepta spre noi”, a spus Brovdi.

El a afirmat că singura modalitate de a reduce capacitatea Rusiei de a lansa salve atât de mari ar fi lovirea instalațiilor implicate în producția de rachete.

Capacitatea tot mai mare a Rusiei de a penetra apărarea aeriană ucraineană a devenit o preocupare centrală, pe măsură ce Moscova își adaptează campania de atacuri.

„Forțele ruse își reorientează prioritățile în ceea ce privește producția sistemelor de atac cu rază lungă de acțiune, concentrându-se pe cele care pot penetra mai fiabil apărarea aeriană ucraineană”, a declarat marți Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA.

Kremlinul pare să creadă că lipsa rachetelor interceptoare din Ucraina poate fi exploatată pentru a-și susține atacurile și a evita să facă concesii semnificative în cadrul negocierilor, a afirmat institutul.

Editor : B.P.