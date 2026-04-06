Ucraina își extinde influența în Orientul Mijlociu: acorduri pe termen lung și relansarea relațiilor cu Siria

Ucraina își accelerează extinderea în Orientul Mijlociu, cu planuri de cooperare pe termen lung în domeniul securității, relansarea relațiilor diplomatice cu Siria și acorduri în curs cu state din zona Golfului, inclusiv în domeniul apărării și al infrastructurii.

„Securitatea Europei și a Orientului Mijlociu este interconectată”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a confirmat că Siria își va redeschide în curând ambasada la Kiev, în timp ce Ucraina intenționează să își reia activitatea diplomatică la Damasc, potrivit Kyiv Post.

După discuțiile cu omologul său sirian, Assad Hasan al-Shaibani, Sybiha a subliniat că securitatea rămâne o prioritate-cheie, arătând că „securitatea Europei și a Orientului Mijlociu este interconectată”.

Miniștrii au discutat și despre dezvoltarea logisticii, a rutelor comerciale și a cooperării maritime, domenii considerate cu potențial ridicat de creștere.

Potrivit oficialului ucrainean, schimburile comerciale bilaterale au crescut deja de nouă ori de la reluarea relațiilor diplomatice, iar extinderea acestora este așteptată în perioada următoare.

Securitatea alimentară rămâne un pilon al cooperării, Ucraina fiind pregătită să contribuie prin inițiative precum „Grain from Ukraine”, pentru susținerea stabilității regionale.

Cele două părți au analizat și cooperarea umanitară și educațională, Sybiha subliniind că numeroși studenți sirieni au studiat în Ucraina, ceea ce reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea relațiilor viitoare.

„Am convenit să redeschidem ambasadele la Kiev și Damasc în viitorul apropiat – un pas important în consolidarea parteneriatului nostru”, a declarat ministrul ucrainean.

Acorduri pe termen lung și extinderea cooperării în regiune

Echipe de experți ucraineni lucrează deja în Orientul Mijlociu și în zona Golfului, unde evaluează sisteme de apărare, vulnerabilități ale infrastructurii și nevoi de securitate.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, inițiativa a intrat într-o a doua etapă, în care statele partenere își stabilesc prioritățile, iar Ucraina propune soluții pentru consolidarea protecției, inclusiv în domeniul logisticii și al infrastructurii critice.

Cooperarea este gândită pe termen lung, cu acorduri ce pot ajunge până la zece ani și care implică angajamente financiare semnificative din partea statelor partenere.

Zelenski a confirmat existența unor acorduri de apărare în curs cu state precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, inclusiv posibile înțelegeri privind drone navale ucrainene. Orice transfer către țări terțe va necesita aprobare comună, în condiții stricte.

Modelul Mării Negre, extins către Orientul Mijlociu

Ucraina își împărtășește experiența în securizarea rutelor maritime comerciale, în special a coridorului de transport din Marea Neagră, care a rămas operațional în pofida atacurilor rusești.

Potrivit lui Zelenski, acest model ar putea fi relevant pentru partenerii din Orientul Mijlociu, inclusiv în zone sensibile precum Strâmtoarea Ormuz.

Editor : Ș.A.