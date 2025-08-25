Ucraina lansează atacuri cu rachete proprii cu rază lungă, fără a se coordona cu SUA, afirmă Zelenski

Ucraina folosește arme produse intern pentru a lansa atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei și nu coordonează astfel de ținte cu SUA, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o conferință de presă cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Declarația lui Zelenski vine în urma unui articol recent al Wall Street Journal, potrivit căruia SUA au implementat în secret un proces de revizuire care îi conferă secretarului Apărării Pete Hegseth autoritatea de a interzice atacurile ucrainene pe distanțe lungi în Rusia cu rachete americane, blocând efectiv atacurile timp de luni de zile.

Această decizie afectează atât armele cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA, cât și pe cele furnizate de aliații europeni care se bazează pe informațiile și tehnologia SUA.

Acest lucru îi conferă secretarului apărării, Pete Hegseth, ultimul cuvânt cu privire la atacurile ATACMS, care au o rază de acțiune de aproximativ 300 km.

Scopul pare a fi o încercare de a reduce decalajul cu Kremlinul pentru a începe discuțiile de pace, deși, între timp, capacitățile militare ale forțelor ucrainene au fost limitate.

Un oficial anonim a declarat pentru WSJ că procesul de aprobare la nivel înalt al Departamentului Apărării, care nu a fost anunțat, a împiedicat utilizarea sistemelor tactice de rachete ale armatei (ATACMS) împotriva țintelor din Rusia de la sfârșitul primăverii.

La o conferință de presă cu prim-ministrul canadian Mark Carney, pe 24 august, Zelenski a declarat că nu se discută astfel de restricții, menționând că Ucraina lovește ținte din Rusia folosind arme de producție internă.

„În acest moment, folosim armele noastre cu rază lungă produse intern și nu am discutat astfel de chestiuni cu SUA în ultima perioadă. A fost o perioadă în care au existat semnale diferite cu privire la loviturile noastre de represalii după atacurile lor (ale Rusiei) asupra sistemului nostru energetic”, a declarat Zelenski.

Cu o noapte înainte, forțele ucrainene au folosit drone pentru a ataca un terminal de gaze din portul rusesc Ust-Luga, din Golful Finlandei, precum și rafinăria de țiței Sîzran din regiunea rusă Samara, printre alte ținte.

Declarații contradictorii ale lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 21 august că Ucraina „nu are nicio șansă să câștige” dacă nu i se permite să atace Rusia și l-a criticat pe fostul președinte american Joe Biden pentru că nu a lăsat Kievul „să riposteze, ci doar să se apere”.

În ciuda acestui fapt, Trump a declarat anterior că nu este de acord cu decizia administrației precedente a Casei Albe de a permite Ucrainei să lanseze atacuri cu rachete cu rază lungă împotriva Rusiei cu arme americane.

Anterior, pe 20 august, Zelenski a anunțat că Ucraina intenționează să înceapă producția de serie a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Flamingo, dezvoltate pe plan intern, în această iarnă.

Deținerea propriilor rachete cu rază lungă de acțiune ar putea schimba radical situația Ucrainei în eforturile sale de a submina mașina de război a Rusiei din spatele liniilor inamice.

Zelenski a declarat că racheta Flamingo a fost testată cu succes, descriind-o ca fiind „cea mai reușită” rachetă pe care o are Ucraina în prezent. Racheta Flamingo poate zbura până la 3.000 de kilometri, a afirmat el.

„Până în decembrie, vom avea mai multe. Iar până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, ar trebui să înceapă producția de serie”, a spus președintele.

Editor : Marina Constantinoiu