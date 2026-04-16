Ucraina lovește 16 ținte rusești de mare valoare cu drone, inclusiv sisteme Iskander și o rafinărie din Krasnodar

Ukraine Launches Drone Attack Deep Inside Russia Targeting Strategic Bombers
Ucraina a vizat în iunie 2025 baza aeriană Belaya din regiunea Irkutsk, în cadrul operațiunii „Pânză de păianjen”. Foto: Profimedia Images

Ucraina a anunțat că a lovit 16 ținte militare rusești de mare valoare într-o serie de atacuri cu drone, inclusiv sisteme de rachete Iskander, echipamente de apărare antiaeriană și o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar. Operațiunile, desfășurate inclusiv în Crimeea ocupată, au vizat infrastructură strategică și depozite de muniții, potrivit comandantului Forțelor pentru Sisteme fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi, în timp ce autoritățile ruse au raportat incendii și au anunțat interceptarea a peste 200 de drone, scrie Kyiv Post.

Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madyar”, a scris pe Telegram că loviturile au vizat două baze Iskander din apropierea localităților Mizhhirya și Kurortne, din Crimeea ocupată.

El a precizat că operațiunea a fost desfășurată de operatori de drone din Batalionul 9 „Kairos” al Brigăzii 414 Separate de Sisteme fără Pilot „Păsările lui Madyar”.

Potrivit surselor deschise, sistemul Iskander (denumire NATO: SS-26 Stone) este un sistem de rachete operațional-tactice rusesc introdus în 1999 și produs în serie din 2005, capabil să lanseze atât rachete balistice, cât și de croazieră.

Varianta Iskander-M lansează rachete balistice cu o rază declarată de 500 km, posibil până la 700 km cu un focos mai ușor sau nuclear. Varianta Iskander-K lansează rachete de croazieră R-500 (9M729), similare Kalibr, cu o rază de acțiune de până la 1.500–2.000 km.

Sistemul a fost folosit pentru prima dată în luptă în timpul invaziei Rusiei în Georgia, în 2008. De la 24 februarie 2022, Rusia lansează frecvent rachete Iskander din regiuni de graniță precum Briansk și Kursk către Ucraina.

În ciuda interceptărilor realizate de sisteme precum Patriot, NASAMS, IRIS-T și S-300, rachetele Iskander rămân dificil de doborât din cauza vitezei și manevrabilității.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Yuriy Ihnat, a declarat anterior că Rusia a modernizat sistemul Iskander-M astfel încât rachetele să urmeze traiectorii cvasi-balistice și să folosească momeli radar în faza finală, ceea ce complică interceptarea, inclusiv de către sistemele Patriot.

Alte ținte lovite de USF includ:

  • un sistem de apărare antiaeriană Osa-AK în Vodyane, regiunea Donețk;
  • un sistem Pantsir-S1 în Crimeea;
  • depozite de petrol în Oktyabrske și Hlybokyi Yar, în Crimeea;
  • un sistem Buk-M1 în Batahivka, regiunea Zaporojie;
  • un depozit de muniții al Flotei ruse din Marea Neagră în Mizhhirya, Crimeea;
  • un atelier și un depozit pentru drone Rubicon în Hirne, regiunea Donețk.

Brovdi a precizat că atacurile au avut loc miercuri, 15 aprilie.

Separat, el a menționat că unitățile USF au participat și la un atac asupra rafinăriei de petrol din Tuapse, în regiunea Krasnodar din Rusia. Potrivit acestuia, detalii suplimentare vor fi furnizate de Statul Major ucrainean, care nu a oferit încă informații adiționale.

Atacuri cu drone au lovit mai multe locații din Rusia în noaptea de miercuri spre joi, 16 aprilie, vizând infrastructura energetică și de combustibil, potrivit oficialilor ruși și analiștilor din surse deschise.

Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol din Tuapse, în regiunea Krasnodar, în urma atacului. Analizele realizate de Astra indică cel puțin două focare de incendiu în incinta rafinăriei, precum și un alt incendiu în larg.

Instalația, operată de o subsidiară a Rosneft, face parte dintr-un complex mai amplu de aprovizionare cu combustibil, care include un terminal maritim la Marea Neagră.

Guvernatorul regional Veniamin Kondratyev nu a confirmat pagubele la rafinărie. Autoritățile au declarat stare de urgență, fiind raportate daune la clădiri rezidențiale și școli. Cursurile din Tuapse au fost suspendate.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat 207 drone în timpul nopții, în mai multe regiuni, inclusiv Belgorod, Kursk, Briansk și Krasnodar, precum și deasupra Mării Negre și Mării Azov.

Editor : Ș.A.

