Ucraina lovește Rusia acolo unde o doare, ștergând într-o săptămână un profit de 1 miliard de dolari din petrol

Atacurile cu drone ucrainene asupra terminalelor petroliere rusești de la Marea Baltică au șters aproape 1 miliard de dolari din venituri într-o singură săptămână, reducând câștigurile Kremlinului din prețurile ridicate ale țițeiului la nivel mondial, scrie TVP World.

Atacurile au vizat Ust-Luga și Primorsk, două porturi importante de export de la Marea Baltică, în apropierea Estoniei, care împreună reprezintă peste 40% din transporturile maritime de petrol ale Rusiei.

Cele cinci atacuri de la sfârșitul lunii martie au costat exportatorii ruși aproximativ 970 de milioane de dolari în venituri pierdute în săptămâna care s-a încheiat pe 29 martie, potrivit unei analize citate de Financial Times.

Numai la Primorsk, a fost distrus petrol în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Această perturbare survine în contextul în care Moscova încearcă să profite de creșterea prețurilor petrolului determinată de conflictul din Orientul Mijlociu, țițeiul Brent tranzacționându-se la peste 100 de dolari pe baril.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia depune eforturi „intense” pentru a-și proteja infrastructura energetică, dar nu poate „asigura protecția 100% a acestor instalații împotriva unor astfel de atacuri teroriste”.

Impactul atacurilor cu drone ucrainene este vizibil în special la Ust-Luga, care gestionează aproximativ 8% din aprovizionarea globală cu nafta. Nafta este un amestec de hidrocarburi lichide, volatil, incolor și extrem de inflamabil, obținut prin rafinarea țițeiului, gudronului de cărbune sau șisturilor bituminoase. Este utilizată în principal ca materie primă petrochimică pentru producerea de materiale plastice și cauciuc (etilenă, propilenă), precum și componentă cheie în fabricarea benzinei

Exporturile de combustibil au scăzut cu aproximativ 70% în ultima săptămână a lunii martie, în urma atacurilor, a relatat FT.

Imaginile din satelit au arătat incendii și pagube la rezervoarele de stocare, în timp ce oficialii locali au declarat că situația la locațiile afectate „rămâne dificilă”.

Repararea pagubelor va dura probabil săptămâni, dacă nu luni.

În ciuda desfășurării unor sisteme de apărare pe mai multe niveluri, inclusiv bruiaj electronic, bariere fizice și unități mobile de artilerie, Rusia s-a luptat să contracareze ultima generație de drone ucrainene.

Companiile au fost nevoite să-și instaleze propriile sisteme de protecție.

„A trebuit să ridicăm turnuri la toate fabricile noastre și să întindem plase între ele”, a declarat un om de afaceri rus de rang înalt pentru FT.

„Am cumpărat totul din banii noștri. Moscova nu ne-a dat nimic.”

Atacurile au afectat și piețele globale, deja sub presiune din cauza perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, comercianții semnalând creșteri semnificative ale prețurilor la nafta.

