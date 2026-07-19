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Ucraina lovește ținte rusești din Crimeea și Luhansk

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Explozie în Crimeea. Foto: Captura video
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Forţele ucrainene au lovit un depozit de petrol din regiunea Stavropol a Rusiei şi au atacat mai multe ţinte din teritoriile ocupate în noaptea de sâmbătă spre dumincă, au raportat canalele de monitorizare.

Un depozit de petrol din oraşul Mikhailovsk, din regiunea Stavropol, a fost lovit de forţele ucrainene pentru a treia oară în câteva săptămâni, a raportat canalul de ştiri de pe Telegram Exilenova Plus, potrivit News.ro.

Cu câteva zile înainte, pe 13 iulie, canalele de social media au raportat că Ucraina a lovit un depozit de petrol din regiunea Stavropol, din sudul Rusiei.

Locuitorii din Luhansk, teritoriu ocupat, au semnalat explozii în oraş duminică, potrivit Exilenova Plus.

În oraşul ocupat Ialta, Crimeea, o substaţie electrică a luat foc după ce a fost lovită de drone ucrainene, ceea ce a dus la întreruperi de curent, a raportat canalul pro-ucrainean de pe Telegram, Crimean Wind.

De asemenea, s-au auzit explozii în oraşul Kerci, din estul Crimeii, podul de la Kerci către Rusia fiind închis ca urmare a acestora, potrivit canalului.

O substaţie electrică din satul Mindalne, situat în apropierea oraşului Sudak, a fost, de asemenea, lovită de drone ucrainene în cadrul atacurilor asupra mai multor ţinte din Crimeea ocupată, a raportat „Crimean Wind”.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri asupra infrastructurii militare situate adânc în interiorul Rusia şi în teritoriile ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de 18 iulie, forţele ucrainene au lovit două centre logistice ruseşti, un depozit de petrol şi mai multe ţinte din Marea Azov şi Marea Neagră, au confirmat preşedintele Volodimir Zelenski şi Statul Major General.

Editor : B.E.

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