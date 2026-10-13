Ucraina, mai aproape de aderarea la UE după ce Ungaria a renunțat la veto. Zelenski și Magyar ar putea avea prima întâlnire

Ucraina face un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană, după ce Ungaria a renunțat la veto și a permis deschiderea a încă două clustere de negociere. Decizia vine în urma unui acord privind drepturile minorității maghiare din Ucraina și ar putea deschide calea pentru prima întâlnire bilaterală dintre președintele Volodimir Zelenski și premierul ungar Péter Magyar, în această săptămână, la Bruxelles, relatează Euronews.

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au convenit să deschidă încă două clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei, după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul în urma unui acord privind drepturile minorității etnice maghiare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar Péter Magyar s-ar putea întâlni la Bruxelles în cursul acestei săptămâni.

Consiliul Uniunii Europene a convenit să deschidă încă două clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei, după ce Ungaria a renunțat la veto, ceea ce ridică la patru numărul clusterelor deschise, dintr-un total de șase.

Decizia vine în urma unui acord privind drepturile minorității maghiare din Ucraina, o revendicare susținută de mult timp de Budapesta.

Acest progres, alături de deschiderea celor două noi clustere de negociere, ar putea pregăti terenul pentru o primă întâlnire bilaterală între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar Péter Magyar, la Bruxelles, în această săptămână. Întâlnirea ar putea marca un punct de cotitură în relațiile dintre cele două țări vecine.

Diplomații ungari și ucraineni lucrează la organizarea întrevederii, care ar putea avea loc în marja summitului UE, au declarat surse pentru Euronews. Cu toate acestea, nu a fost stabilită nicio dată, iar întâlnirea nu a fost încă confirmată oficial.

Magyar a evocat, de asemenea, posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski într-un interviu acordat presei la sfârșitul săptămânii trecute.

Ungaria a criticat legile Ucrainei privind educația și utilizarea limbilor, adoptate în 2015 și, respectiv, 2017, deoarece acestea au restrâns folosirea limbilor minorităților în școli. Disputa a provocat tensiuni diplomatice repetate, Budapesta blocând, în timpul guvernării lui Viktor Orbán, progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE.

După victoria electorală a lui Magyar, în aprilie, noul guvern ungar a adoptat o abordare mai pragmatică, încercând să obțină garanții concrete pentru minoritatea maghiară și semnalând, în același timp, că este dispus să permită continuarea integrării europene a Ucrainei.

În iunie, Budapesta a acceptat deschiderea primelor două clustere de negociere, dar a condiționat orice progres suplimentar de consolidarea de către Kiev a protecției juridice a minorității etnice maghiare din Ucraina.

În urma discuțiilor purtate luni, la Luxemburg, cu ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că cele două părți au convenit asupra pașilor următori și a salutat progresele înregistrate în îndeplinirea angajamentelor bilaterale.

Ce se schimbă prin noua lege privind minoritățile

Una dintre principalele prevederi stabilește un statut juridic special pentru școlile în care peste jumătate dintre elevi sunt instruiți într-o limbă minoritară care este, totodată, limbă oficială a Uniunii Europene. Școlile care îndeplineau condițiile pentru acest statut la momentul intrării în vigoare a legii îl pot păstra atât timp cât cel puțin 20% dintre elevi continuă să studieze în limba respectivă.

Legea extinde, de asemenea, utilizarea limbilor minoritare eligibile în activitățile și comunicarea școlară și introduce garanții suplimentare pentru educația în limba maternă în cazul reorganizării sau închiderii unităților de învățământ.

Elevii care studiază în limbile minorităților eligibile sau în limbile populațiilor indigene vor putea solicita și traducerea subiectelor la examenele externe, cu excepția celor de limbă și literatură.

Un aspect esențial pentru Kiev este faptul că ucraineana rămâne limba de predare în sistemul de învățământ de stat. Noile prevederi consolidează educația în limbile minorităților, fără a anula politica mai amplă a Ucrainei de promovare a limbii oficiale.

Modificările se bazează pe reformele introduse în 2023 și extind protecția minorităților ale căror limbi sunt recunoscute drept limbi oficiale ale UE. Limba rusă rămâne în afara sferei de aplicare a noilor garanții.

Ce urmează în procesul de aderare a Ucrainei la UE

Deschiderea următoarelor două clustere reprezintă un nou pas în procesul îndelungat de aderare a Ucrainei, dar nu garantează obținerea statutului de membru al Uniunii Europene. Kievul trebuie să finalizeze în continuare reforme ample, iar închiderea fiecărui cluster necesită acordul unanim al statelor membre.

Chiar dacă obiecțiile Ungariei par să fi fost soluționate, alte state membre ale UE ar putea în continuare să blocheze progresele.

Agricultura este considerată unul dintre cele mai controversate subiecte ale negocierilor de aderare a Ucrainei. Unele state membre se tem că integrarea vastului sector agricol ucrainean în Politica Agricolă Comună a UE ar putea exercita presiuni asupra fermierilor europeni, subvențiilor și concurenței pe piață.

Deocamdată, acordul dintre Kiev și Budapesta reprezintă un succes diplomatic important și pune capăt unei dispute de lungă durată între cele două țări vecine.

Editor : Ș.A.