Ucraina mulțumește României pentru solidaritate și sprijin. „Împreună ne străduim să punem capăt acestui război”

Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a postat, în pagina sa de Facebook, un mesaj de mulțumire adresat României. MAE ucrainean își exprimă gratitudinea pentru „solidaritatea neclintită și sprijinul constant” din partea țării noastre. La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, palatele Cotroceni și Victoria au fost iluminate marți seara în culorile drapelului ucrainean, pentru a comemora momentul declanșării agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

În mesajul MAE ucrainean este amintită asistența politică, umanitară și de apărare pe care România o acordă în continuare Ucrainei. Kievul își exprimă, totodată, angajamentul de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Autoritățile de la Kiev asigură că, prin menținerea unei presiuni constante asupra statului agresor, „ne străduim să punem capăt acestui război și să asigurăm o pace justă și durabilă”.

„Mulțumim sincer României pentru solidaritatea sa neclintită și sprijinul constant.

Asistența politică, umanitară și de apărare pe care ne-o acordați în continuare consolidează reziliența Ucrainei și angajamentul nostru de a ne apăra suveranitatea și integritatea teritorială.

Împreună, prin menținerea unei presiuni constante asupra statului agresor, ne străduim să punem capăt acestui război și să asigurăm o pace justă și durabilă”, este postarea MAE ucrainean.

Postarea vine ca răspuns la un anunț al MAE român, potrivit căruia în fiecare an clădirile simbolice din București sunt iluminate în culorile în semn de sprijin pentru cetățenii Ucraineni, „amintindu-ne de începutul războiului brutal de agresiune al Rusiei”.

„Ucraina luptă pentru libertatea noastră astăzi, la fel ca în fiecare zi de la 24 februarie 2022.#StandWithUkraine”, se mai arată în postarea MAE român.

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis marți mesaje la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina.

