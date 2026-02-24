Live TV

Ucraina mulțumește României pentru solidaritate și sprijin. „Împreună ne străduim să punem capăt acestui război”

Data publicării:
Kyiv, Ukraine - October 22, 2018: The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe Foto: Profimedia

Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a postat, în pagina sa de Facebook, un mesaj de mulțumire adresat României. MAE ucrainean își exprimă gratitudinea pentru „solidaritatea neclintită și sprijinul constant” din partea țării noastre. La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, palatele Cotroceni și Victoria au fost iluminate marți seara în culorile drapelului ucrainean, pentru a comemora momentul declanșării agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

În mesajul MAE ucrainean este amintită asistența politică, umanitară și de apărare pe care România o acordă în continuare Ucrainei. Kievul își exprimă, totodată, angajamentul de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Autoritățile de la Kiev asigură că, prin menținerea unei presiuni constante asupra statului agresor, „ne străduim să punem capăt acestui război și să asigurăm o pace justă și durabilă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mulțumim sincer României pentru solidaritatea sa neclintită și sprijinul constant.

Asistența politică, umanitară și de apărare pe care ne-o acordați în continuare consolidează reziliența Ucrainei și angajamentul nostru de a ne apăra suveranitatea și integritatea teritorială.

Împreună, prin menținerea unei presiuni constante asupra statului agresor, ne străduim să punem capăt acestui război și să asigurăm o pace justă și durabilă”, este postarea MAE ucrainean.

Postarea vine ca răspuns la un anunț al MAE român, potrivit căruia în fiecare an clădirile simbolice din București sunt iluminate în culorile în semn de sprijin pentru cetățenii Ucraineni, „amintindu-ne de începutul războiului brutal de agresiune al Rusiei”.

„Ucraina luptă pentru libertatea noastră astăzi, la fel ca în fiecare zi de la 24 februarie 2022.#StandWithUkraine”, se mai arată în postarea MAE român.

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis marți mesaje la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
comisia europeana
UE va propune interzicerea totală a petrolului rusesc după alegerile din Ungaria (Reuters)
Russia Putin
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră și invocă riscul de conflict nuclear
Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto Profimedia
UE va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, promite Von der Leyen după împotrivirea Ungariei
petrolierul Vernadski Prospect
Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem...
Ultimele știri
Record pe calea ferată, tronson modernizat în 2 ani. Pro Infrastructură: Dovadă că poate performa dacă se aprinde focul PNRR sub scaun
Franța: Mii de actori denunță utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie. „O transformare profundă a profesiei”
15 state americane dau în judecată administraţia Trump pentru că a redus numărul de vaccinuri recomandate copiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Fanatik.ro
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...